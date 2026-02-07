Olga Piedrahíta, la diseñadora que convierte la ropa en lienzos

El estilismo y la fotografía en colaboración le aportaron una mirada elegante, femenina y atemporal a la presentación. / Cortesía Lafayette
Foto: Cortesía Lafayette
Lo que comenzó como una intervención de prendas influenciada por el movimiento “hippie” se convirtió en geometría, movimiento, color y poesía. Olga Piedrahíta adquirió las habilidades propias de un diseñador de moda a través de su sensibilidad, experimentación y entusiasmo, plasmando distintos códigos creativos en cada una de sus prendas.
“Llevo como 40 años en el oficio de la moda, soy autodidacta. He encontrado una formación personal con mi curiosidad, indagando, investigando, y con mi sensibilidad, que me ha permitido crear un lenguaje...
Por Lucety Carreño Rojas
Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación