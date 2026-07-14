Olivier Rousteing es el nuevo director artístico de Paco Rabanne

Rabanne anunció el nombramiento de Olivier Rousteing como director creativo. / EFE/ Puig Foto: EFE - EFE

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El francés Olivier Rousteing fue nombrado como director artístico de Paco Rabanne, propiedad del grupo español Puig, anunció este martes en Instagram la casa de lujo y el diseñador.

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“Rabanne está encantado de dar la bienvenida a Olivier Rousteing como nuevo director artístico de la casa. Su primera colección se presentará en marzo de 2027”, indicó la marca.

“Unirme a Rabanne es un inmenso honor. Esta es una casa que siempre ha desafiado la convención, transformando ideas audaces en creaciones que han dado forma a la historia de la moda. Su espíritu de innovación, artesanía y creatividad ha inspirado generaciones, y hoy me inspira”.

El diseñador también reconoció el legado creativo de Julien Dossena. “Su visión ha redefinido la casa para una nueva generación... Tengo gran admiración por lo que ha construido y por el poderoso diálogo que ha creado entre el patrimonio de Rabanne y la moda contemporánea”.

Vale la pena mencionar que Julien Dossena abandonó la dirección artística de Rabanne a finales de junio tras 13 años al frente de las colecciones.

Además, mencionó que asume el cargo con “profundo respeto” por el patrimonio d ela casa y con “emoción” por lo que construirán.

“Para mí, la moda es una cuestión de emoción, identidad y confianza en uno mismo para expresar quiénes somos realmente. Esta convicción me parece profundamente ligada a Paco Rabanne y a su visión atemporal de la libertad y la individualidad”, escribió el diseñador en su cuenta de Instagram en una publicación.

Olivier Rousteing, de 40 años y quien dirigió durante casi quince años las colecciones de la casa Balmain, dejó la marca francesa en noviembre de 2025.

Por su parte, la presidenta de las marcas de prestigio y moda de Puig, Ana Trias, aseguró que la creatividad “audaz” de Rousteing abre una nueva etapa para la casa.

Rabanne es una de las principales marcas de Puig y fue la primera del grupo en superar los 1.000 millones de euros en ventas anuales, impulsada principalmente por su negocio de perfumería.

¿Quién es Olivier Rousteing?

Conocido por sus creaciones glamurosas y pop, y con una gran presencia en las redes sociales -con cerca de 10 millones de seguidores en Instagram-, Olivier Rousteing ha multiplicado sus iniciativas en los últimos años para hacer que el mundo del lujo resulte comprensible y atractivo para los jóvenes y para democratizar la moda.

En 2015, firmó una colección para una colaboración entre Balmain y la marca H&M. Unos años más tarde, en 2022, fue Jean-Paul Gaultier quien le confió la dirección de una de sus colecciones. En mayo, diseñó el vestido de la cantante Beyoncé para la exclusiva Met Gala de Nueva York.

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