¿Cómo saber si las pulseras, charms, anillos y más son originales?

Pandora colabora con proyectos de Unicef desde hace cinco años. / Cortesía Foto: Cortes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para identificar la autenticidad de brazaletes, anillos, collares y charms se requiere una combinación de detalles técnicos y de calidad en la fabricación.

Estos son lo principales elementos que podría tener en cuenta, según la marca Pandora:

1. Sellos de autenticidad (Hallmarks)

Las piezas originales de Pandora llevan marcas de calidad grabadas, como:

“ALE”, en honor a Alred L. Enevoldsen, padre del fundador de Pandora.

“S925”, que indica plata esterlina de ley 925 (92,5% plata pura).

En el caso de metales con recubrimiento, como el oro rosa de 14k, llevan el sello “MET”, que señala que son otros metales con recubrimiento específico.

En productos nuevos de oro también se pueden evidenciar las marcas grabadas de los números 585 que señalan sus materiales en este caso son 58,5% oro o 14K.

2. Materiales auténticos y aleaciones de alta calidad

Titanio: liviano, hipoalergénico y altamente duradero.

Acero inoxidable: utilizado en sujetadores internos y broches, reconocido por su resistencia a la corrosión.

Plata esterlina 925: usada ampliamente en la estructura de brazaletes y charms.

3. Diseño y acabados precisos

Las piezas originales se distinguen por su fabricación meticulosa. La presencia de detalles bien definidos (sin imperfecciones ni partes sueltas). El uso de piedras bien fijadas, como las circonitas cúbicas (CZ), que en piezas falsas tienden a despegarse rápidamente.

4. Patentes y protección de diseño

Pandora, por ejemplo, cuenta con más de 1,200 patentes activas a nivel mundial, lo que respalda su innovación en cierres, mecanismos, formas y métodos de fabricación. Estas patentes dificultan la réplica exacta de sus productos por marcas falsificadas.

También se recomienda adquirir las piezas en distribuidores autorizados y verificar que las joyas cuenten con los sellos respectivos, según el tipo de metal. Examine la calidad del grabado, los materiales y los acabados, y ante cualquier duda, compare con referencias oficiales en las tiendas.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.