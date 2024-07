Para mí la moda es un mundo mágico en el que me puedo expresar: Celin Giraldo

Celin Giraldo es conocida en redes como "La señora Celin". / Archivo particular Foto: Archivo particular

Celin Giraldo es asesora de moda e imagen. Comenzó en la industria de la moda colombiana hace doce años cuando trabajó como directora de producción en Emporium Jeans. En esa época también decidió apostarle a su marca personal en redes sociales, en donde se le conoce como “La señora Celin”. En sus plataformas digitales comparte su bitácora como madre y amante de la moda.

También es conocida por crear en redes sociales la campaña: “Ya no me da pena mostrar mis estrías”, a la que se unieron figuras públicas y realizó durante varios años. “En la campaña invitábamos a aceptar los cambios normales del cuerpo, que eran mal vistos y señalados por la sociedad”, dice Giraldo.

Además, ha recibido los reconocimientos como “Mejor blogger con fines empresariales” de Cali Exposhow y “Mejor fashion blogger” de la Cámara de la Moda del Valle del Cauca. Actualmente, es la directora de Distrito Moda y de Q10 la marca del futbolista Juan Fernando Quintero.

Por eso, la invitamos a responder las 10 preguntas sobre moda de EE.

1. ¿Cuándo eras niña qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de esa niña que se imaginaba ciertas cosas?

De niña veía la moda como algo mágico. Las semanas y ferias de moda las describía como un parque de diversiones por sus colores, diversidad y gente. También la veía como una forma de expresión.

MTV, los íconos de los 90, como Paris Hilton, Britney Spears, las modelos de Victoria’s Secret y Disney Chanel tuvieron una influencia en mí. Vale la pena mencionar que nací en la década de los noventa y fue lo que me permeó para que me empezara a gustar el mundo del moda.

Cuando crecí la seguí viendo de esa forma, pero entendiéndola a profundidad, dándome cuenta de su importancia y de cómo hace parte del contexto social, político y económico de todo el mundo. Para mí sigue siendo ese mundo mágico en el que puedo expresar lo que soy como persona.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Desde niña lo tenía muy claro, sólo que no entendía lo que había detrás de la industria. Mi mamá es diseñadora y la vi hacer patronaje, coser, pegar, dibujar y expresarse a través de la moda. De niña dije: no quiero ser diseñadora de moda, pero sí estar en la industria, sólo que no sabía cómo.

Por eso, estudié comunicación mientras encontraba el camino y tomaba la decisión correcta, en el momento correcto. El momento en el que dije: “es ahora” fue cuando en la serie Gossip Girl la protagonista abre un blog de moda. Ahí entendí que quería trabajar en moda.

3. ¿Quién es tu ícono de moda?

Uf, qué pregunta. Algunos de los que me han marcado son: Paris Hilton, Victoria Beckham, Audrey Hepburn, Bianca Jagger, Jean Paul Gaultier y Anna Dello Russo. Cada uno de ellos ha aportado a lo que soy hoy en día.

4. Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Los que uso para eventos en los que la moda es la protagonista son mis mejores atuendos. Rara vez dejó algo al azar, porque de verdad que una de mis grandes pasiones, más allá de la moda, es el poderme vestir, la sensación que produce en mí es única y es uno de mis hobbies favoritos.

Recuerdo uno que usé en 2017 en Bogotá Fashion Week, donde me puse un total look negro y lo armé con diferentes prendas que tenía mi clóset: un pantalón culotte largo, un top y un sombrero de marcas colombianas con un trench coat de Zara. Me hizo sentir especial y a las personas les gustó mucho.

5. ¿Cuál es tu papel en la realización de Distrito Moda?

Soy la directora ejecutiva de Distrito Moda desde 2023. Me dedico a generar alianzas estratégicas que aporten para el crecimiento del evento. Si bien la Cámara de la Moda del Valle del Cauca es una empresa que lleva más de 20 años y que cuenta con un presidente como lo es Guio Di Colombia, que ha hecho que se fortalezca todo lo que esta entidad hace, a Distrito Moda le faltaba una figura que llegara a aportar estrategias, procesos, alianzas nacionales e internacionales y acompañamiento al presidente.

6. ¿Cómo describirías tu estilo?

Por la forma que tengo de mezclar o combinar distintas prendas, accesorios y elementos, mi estilo vendría siendo ecléctico, sensual y elegante.

7. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

La mayor influencia que me dejó mi ciudad fue Cali Exposhow, una de las plataformas más grandes que tuvo el país, porque me abrió la mente para un mar de posibilidades y me hizo soñar en grande. Tuvimos la participación de grandes diseñadores de la industria de la moda como Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli, Óscar de la Renta, Moschino, entre otros. Además, tenemos grandes diseñadores y modelos caleños que nos representan en las pasarelas de Colombia y el mundo.

8. Cuál es tu recuerdo más preciado?

En la moda tengo muchos, pero recuerdo un día en el que durante Cali Exposhow me dieron tres noticias buenas que hicieron que mi historia, en ese momento como bloguera de moda, tomara otro rumbo. En lo personal cuando llevé a mis tres hijos a Disney, aunque siempre tuve la oportunidad de ir, cuando fui mamá era mi mayor sueño.

9. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

“Lo importante es empezar. No importa las herramientas que se tenga, hay que arrancar”, me lo dijo mi papá. Otro fue: “la autenticidad te lleva lejos y el hacer las cosas bien, aunque demora, también”. El que daría sería: que siempre se fijen en su propio proceso y no en el de los demás. Eso les dará paz y los llevará lejos.

10. ¿Cuál es el hito, momento o hecho que partió en dos su carrera en la industria?

Cuando inicié el camino como Fashion blogger, en el que tenía mi bitácora y hablaba de moda sin mucho conocimiento, pero seguía estudiando comunicación. Logré cosas que jamás había visionado desde esa posición y siento que me abrió puertas en la industria, como ser imagen y lanzar colecciones con varias marcas. Ahora, con el pasar de los años, el ser directora de dos grandes empresas.

