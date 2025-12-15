¿Para qué sirve dormir con un gorro de seda o de satín y por qué se recomienda?

Imagen de referencia. / Pexels Foto: Pexels

Si usted es de las personas que se despierta con el cabello enredado o con exceso de frizz, hay una opción que cada día tiene más fuerza: dormir con un gorro de seda o satín.

Vale la pena mencionar que al dormir, la fricción entre el cabello y las fundas de la almohada, que generalmente están hechas de algodón, le pueden lastimar el cabello. Pero, qué tan bueno es dormir con un gorro de seda.

El colorista Jorge Zárate explica que, recomienda “dormir con un gorro de seda porque este aislante ayuda a combatir el frizz”.

Según el experto, cada folículo tiene ácidos esenciales grasos, por eso el algodón los absorbe y hace que el pelo esté más seco.

Al dormir con un gorro de seda, este “te quita el frizz y ayuda a nutrir las puntas cuando sufres de una melena seca”, explica el experto.

Otros de los atributos del gorro de satín es la suavidad, pues está hecho con satén y seda, lo que también ayuda a evitar las roturas y la caída del cabello.

El gorro también es transpirable y ajustable, la cinta elástica se adapta a diferentes tipos de cabello. Además, es de fácil lavado y lo puede usar mientras se maquilla o se hace la rutina de skincare.

En este tutorial también puede aprender a hacerlo:

