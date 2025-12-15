Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Moda e Industria

¿Para qué sirve dormir con un gorro de seda o de satín y por qué se recomienda?

Este producto evita que el cabello se enrede o quiebre al dormir. Aquí le contamos otros beneficios.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Moda
15 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
Imagen de referencia. / Pexels
Imagen de referencia. / Pexels
Foto: Pexels
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Si usted es de las personas que se despierta con el cabello enredado o con exceso de frizz, hay una opción que cada día tiene más fuerza: dormir con un gorro de seda o satín.

Vale la pena mencionar que al dormir, la fricción entre el cabello y las fundas de la almohada, que generalmente están hechas de algodón, le pueden lastimar el cabello. Pero, qué tan bueno es dormir con un gorro de seda.

El colorista Jorge Zárate explica que, recomienda “dormir con un gorro de seda porque este aislante ayuda a combatir el frizz”.

Según el experto, cada folículo tiene ácidos esenciales grasos, por eso el algodón los absorbe y hace que el pelo esté más seco.

Al dormir con un gorro de seda, este “te quita el frizz y ayuda a nutrir las puntas cuando sufres de una melena seca”, explica el experto.

Otros de los atributos del gorro de satín es la suavidad, pues está hecho con satén y seda, lo que también ayuda a evitar las roturas y la caída del cabello.

El gorro también es transpirable y ajustable, la cinta elástica se adapta a diferentes tipos de cabello. Además, es de fácil lavado y lo puede usar mientras se maquilla o se hace la rutina de skincare.

En este tutorial también puede aprender a hacerlo:

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Moda

Temas recomendados:

ModaEE

Estilo de vida

Gorro de satín

Gorro de satén

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.