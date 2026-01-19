París mostrará esta semana las propuestas para la moda masculina del próximo invierno

Un modelo desfila por la pasarela con una creación de Carlota Barrera durante la tercera jornada de la 080 Barcelona Fashion. De Jonathan Anderson a Harris Reed, de Gvasalia a Jacquemus, las colecciones femeninas están mayoritariamente en manos masculinas, pero por contra en el ABC de la moda de hombre hay diseñadoras de prestigio como Silvia Venturini, Martine Rose, Yoon Ahn o Carlota Barrera que desarrollan su creatividad dando luz al armario masculino. / EFE/ Marta Pérez Foto: EFE - Marta Pérez

La capital francesa toma el relevo de Milán a partir de este martes 20 de enero y hasta el domingo, para desvelar la moda masculina que diferentes diseñadores y marcas han preparado de cara al otoño-invierno 2026-27.

En el calendario oficial figuran alrededor de setenta citas, entre los desfiles, que sobrepasarán los treinta y cinco, y las presentaciones, algo menos numerosas, que se llevarán a cabo en diferentes lugares de París, como viene siendo habitual.

Entre las firmas ausentes del calendario de la Federación de la Alta Costura y de la Moda (FHCM), está Loewe, cuyos nuevos diseñadores artísticos, los norteamericanos Lázaro Hernández y Jack McCollough, que debutaron con éxito con su primera colección femenina para la casa en octubre pasado, han decidido dar a conocer ambas propuestas, hombre y mujer, en su próximo desfile de marzo.

Si bien esta firma fundada en Madrid hace 180 años no estará presente, son dos los nombres españoles que sí figuran: Camberlab y Sonia Carrasco.

Camperlab regresa a la capital francesa tras su desfile de junio del pasado año, mientras que Sonia Carrasco mostrará por primera vez en la semana oficial parisina su combinación de sastrería y prendas de punto. Ambos priorizan la presentación, que está dirigida a los compradores y a la prensa, al desfile.

Como de costumbre, Louis Vuitton será el gran protagonista de la primera de las jornadas, con la nueva colección que ha preparado el polifacético Pharrell Williams, su responsable de las propuestas hombre desde 2023.

Además del segundo desfile de Jonathan W. Anderson para Dior, que tendrá lugar el miércoles, se espera con impaciencia lo nuevo de Véronique Nichanian para Hermès.

Tras 38 años como responsable de su línea masculina, lo que convierte a Nichanian en la creadora que más años lleva al frente del hombre de una gran firma, la diseñadora gala firmará el sábado su última colección para la célebre casa.

A lo largo de estos seis días volverán nuevamente a desfilar el belga Walter Van Beirendonck, con sus desprejuiciadas puestas en escena y su moda tan reconocible, y la firma japonesa Miyake, siempre en su estilo minimalista y en la que no faltan las superposiciones.

Además de con Miyake, la presencia nipona vuelve a estar asegurada con Yohji Yamamoto, unya Watanabe y Comme des Garçons Homme Plus.

El formato de presentación, en lugar del de desfile, seduce a nombres como Kenzo, Acne Studios, Ungaro, Ouest Paris o Berluti, entre otros.

Precisamente este último aprovechará para dar a conocer su modelo de calzado deportivo Shadow, así como su nueva campaña firmada por el fotógrafo norteamericano Roe Ethridge.

Tras los desfiles de moda masculina, que cerrará el domingo la firma Jacquemus, llegará el turno de las colecciones de Alta Costura para la primavera-verano 2026, que se celebrarán del lunes 26 al jueves 29 de enero.