Polite, la marca que abrirá Ibagué, Negocios & Moda 2025

El diseñador Carlos Polite presentará “Desestructuracionismo: Luces y Sombras”, la colección que le dará apertura a la edición 2025 de en Ibagué, Negocios & Moda.

El desfile marcará el regreso del diseñador al país y el relanzamiento de su marca Polite, tras varios años en España.

“Regresar a Colombia es un renacer; es revertir el conocimiento adquirido en el exterior para aportar una nueva visión de lo que significa el lujo conceptual”, dijo el diseñador.

Además, en Ibagué nació la marca y fue el lugar en el que el diseñador realizó su primer desfile hace 15 años. “Qué mejor manera de conmemorar esa historia que abrir nuevamente el evento”, dijo el diseñador.

La propuesta será una mezcla moda, arte y música, con siluetas construidas a partir de 17 años de archivo textil. El desfile contará con el acompañamiento en vivo de la Orquesta de Cámara del Conservatorio del Tolima.

De acuerdo con la marca, en la colección el desestructuracionismo “se plantea como un ismo filosófico que refleja cómo las sociedades se transforman y se reconfiguran: por evolución, por vecindad o por un agente violento como la guerra”.

En pasarela, esa reflexión se verá en siluetas revisadas y en textiles como algodón, denim, chifón y técnicas que incluyen pintura a mano, plisados y craquelados. “El ojo, como símbolo del cambio en la forma de mirar, se convierte en protagonista de los retratos y prendas”.

¿Quién es Carlos Polite?

Carlos Polite es un diseñador colombiano. Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con una Maestría en Diseño y Arte.

Ha presentado sus colecciones en Colombiamoda y en pasarelas de París, Nueva York y Barcelona. También ha colaborado con artistas como la española Ira Lombardia, el británico Matthew Brookes, el colectivo artístico Comes Cake y la productora neoyorquina especializada fashion films, Noir Tribe.

En 2010 surgió Polite, una marca dedicada al desarrollo de productos de lujo con responsabilidad social. Vale la pena mencionar que la esencia de su marca es una apuesta por unir la moda y el arte.

Además, durante su paso por España, Polite fortaleció su disciplina investigativa y su visión multicultural, integrando estructura y método a su creatividad. “Ese proceso se refleja en esta nueva etapa de la marca, en la que el arte se convierte en protagonista y el oficio artesanal se entiende como una búsqueda conocimiento individual”, explica la marca.

“Era el momento idóneo para hacer de Polite, más Polite que nunca”, dijo su director artístico.

Polite espera con esta pasarela y relanzamiento reconectar con su público en Colombia y continuar con su proceso de expansión.

Ibagué, Negocios & Moda

La programación de la feria iniciará el 27 de agosto con el desfile inaugural, para continuar el 28 y 29 de agosto con ocho desfiles en la Gran Pasarela, en los que participarán marcas consolidadas, dos diseñadores invitados nacionales y seis talentos emergentes.

También se realizará la Pasarela Académica y la Pasarela al Aire Libre, esta última con acceso gratuito y abierta al público, que se desarrollará en la plazoleta principal de Multicentro.

La feria proyecta $13.100 millones en negocios, la llegada de más de 15.000 visitantes, y una Rueda de Negocios con 200 compradores, 350 oferentes y 750 citas comerciales programadas.

