¿Por qué algunas figuras políticas de Brasil están en contra de las chanclas Havainas?

La famosa marca de chanclas Havaianas enfrenta un llamado de boicot de figuras políticas de Brasil, tras un anuncio publicitario considerado contrario a la derecha cuando se acercan las elecciones presidenciales del próximo año.

En un video publicado en las cuentas de la marca en redes sociales, Fernanda Torres, actriz principal del film brasileño “Ainda Estou Aqui” (“Aún estoy aquí”), ganadora del Oscar a la Mejor Película Extranjera, pide al público “no empezar el año 2026 con el pie derecho”, sino “con los dos pies”.

El anuncio despertó indignación en el sector conservador, con reacciones a veces virulentas, como la de uno de los hijos de Jair Bolsonaro, expresidente de extrema derecha que cumple condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

En un video en Instagram, Eduardo Bolsonaro, que vive en Estados Unidos, tira a la basura un par de chanclas Havaianas negras, reconocibles por sus tiras adornadas con una pequeña bandera brasileña.

“Havaianas solía ser un símbolo nacional. He visto a muchos extranjeros llevando esta bandera brasileña en los pies (...), pero, lo siento, voy a tirar las chanclas a la basura”, dice el hombre, que perdió su escaño en el Parlamento por exceder el número de ausencias permitidas.

“Havaianas ha elegido su bando. La derecha ha optado por el boicot”, publicó en X el congresista conservador Rodrigo Valadares.

Influencers próximos a la derecha, como Thiago Asmar, que tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, reaccionaron: “Me estoy quemando los pies en el asfalto, pero Havaianas, nunca más”.

El grupo Alpargatas, propietario de la marca, no ha respondido a pedidos de comentarios de la AFP. La empresa emplea a 10.000 personas y vendió 226,6 millones de pares de chanclas en 2024, la mayoría en Brasil, según su página de LinkedIn.

La controversia también tuvo eco en la izquierda, con la diputada Duda Salabert denunciando los “ataques idiotas”.

Según la legisladora, el llamado al boicot amenaza puestos de trabajo en su región, Minas Gerais (sureste), donde se encuentra una de las fábricas de la marca.

Fernanda Torres, simpatizante de la izquierda brasileña, ganó el Globo de Oro a la Mejor Actriz y fue nominada al Óscar por su papel en “Ainda Estou Aqui”.

La película del director Walter Salles narra los años de la dictadura militar (1964-1985), a menudo evocados con nostalgia por el entorno de Bolsonaro.

