08 de julio de 2026 - 03:28 p. m.
¿Por qué en Colombia no se hace alta costura?
A propósito de la realización de la Semana de la Alta Costura de París, vale la pena explicar de dónde viene el término alta costura y por qué no todos los diseñadores pueden decir que sus prendas están hechas bajo esa técnica.
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