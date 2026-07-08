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08 de julio de 2026 - 03:28 p. m.

¿Por qué en Colombia no se hace alta costura?

A propósito de la realización de la Semana de la Alta Costura de París, vale la pena explicar de dónde viene el término alta costura y por qué no todos los diseñadores pueden decir que sus prendas están hechas bajo esa técnica.

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Lucety Carreño Rojas

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