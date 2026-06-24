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Julien Dossena dejó la dirección creativa de Rabanne tras 13 años

La firma le agradeció por su trabajo y su sucesor se anunciará próximamente.

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Redacción Moda
24 de junio de 2026 - 02:18 p. m.
Imagen de una colección de Rabanne. / Getty Images
Imagen de una colección de Rabanne. / Getty Images
Foto: Getty Images
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El francés Julien Dossena renunció a la dirección creativa de Rabanne tras 13 años en el cargo, informaron este miércoles la firma de moda y el propio diseñador, en un mensaje de despedida conjunto publicado en Instagram.

“Con una visión única, redefinió la casa para una nueva generación, rindiendo homenaje a su legado radical y abriendo al mismo tiempo nuevas vías de expresión, atractivo e innovación”, se lee en el texto.

Rabanne también mencionó que Julien ha sido el artifice de un extraordinario capítulo en la historia de la marca fundada por Paco Rabanne (1934-2023), que hace parte de la multinacional española Puig y en la que también se incluyen firmas como Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier y Nina Ricci.

En sus 13 años en la dirección creativa de la marca, también desafió las convenciones, reinventó íconos y unió la artesanía, la cultura y la feminidad moderna.

“Le expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su talento, su visión y su compromiso inquebrantable”, afirmó la marca.

Dossena nació en 1982 en Francia. Antes de Rabanne estuvo en Balenciaga, en donde trabajó junto a Nicolas Ghesquière entre 2008 y 2012. El diseñador de moda estudió Historia del Arte en París y Moda en el centro La Cambre (Bruselas).

El sucesor de Dossenase anunciará próximamente.

Por Redacción Moda

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