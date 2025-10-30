Logo El Espectador
¿Por qué Kering vendió su división de belleza a L’Oréal?

El anuncio se dio apenas un mes después de la entrada en funciones de Luca De Meo, director general de Kering.

Agencia AFP
30 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
Imagen de referencia. / Eric Piermont / AFP
Imagen de referencia. / Eric Piermont / AFP
Foto: AFP - ERIC PIERMONT
El grupo francés de lujo Kering vendió su división de belleza a su compatriota L’Oreal, así como el desarrollo de productos de belleza de Gucci tras el vencimiento de su licencia actual con Coty, según un comunicado conjunto.

El anuncio se dio apenas un mes después de la entrada en funciones de Luca De Meo, director general de Kering, encargado de revitalizar el grupo que ha enfrentado dificultades durante años debido a problemas de su marca principal, Gucci.

El acuerdo, que incluye la venta de Creed y el establecimiento de licencias por 50 años para las marcas icónicas de Kering, asciende a 4.000 millones de euros (4.664 millones de dólares) pagaderos al momento de realizar la operación, prevista para el primer semestre de 2026, según el comunicado.

L’Oréal también pagará regalías a Kering por el uso de las marcas bajo licencia.

La asociación incluye “los derechos para concluir un acuerdo de licencia exclusivo de 50 años para la creación, desarrollo y distribución de productos de perfumería y belleza de Gucci, comenzando tras el vencimiento de la licencia actual con Coty”, agrega.

Según una nota de analistas de HSBC, la licencia con la estadounidense Coty se vence en 2028.

Por Agencia AFP

