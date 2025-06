No eres tú, son las tallas: ¿por qué la ropa cambia de talla dependiendo la marca?

Imagen del backstage de la colección de Jorge Duque en BFW. / Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá Foto: GusPerdomo Gustavo Perdomo Gustavo Perdomo - GusPerdomo©

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La estandarización de las tallas nació con la Revolución Industrial. "Dos inventos fueron claves: la máquina de coser industrial y la cinta métrica, ambos creados en el siglo XX. Con ellos, vino la producción serial de prendas de vestir y un cambio en el modelo de consumo de la ropa", cuenta William Cruz Bermeo, profesor de historia de la moda y el vestir de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Desde ese momento, hubo un cambio en la forma de consumidor ropa, pues las personas dejaron de mandarla a hacer con un sastre o modista, “que te medía por palmos en el cuerpo”, según cuenta Cruz, y comenzaron a comprarla hecha en la tienda.

Hacia 1900, el comercio internacional de confecciones en Alemania y Estados Unidos vio necesario tener unas tallas, y hacia la década de 1930 se implementaron unos tallajes hasta en ropa interior. Inicialmente, el tallaje se movía en tres rangos: grande, mediano y pequeño. Italia fue pionera en ofrecer tallas intermedias.

Aunque el fin de establecer un tallaje era masificar y democratizar la producción de ropa, con las décadas esa estandarización ha generado problemas, como distorsión de la imagen y dismorfia corporal.

“La tabla de tallas y las medidas surgen como una respuesta ‘para hacernos la vida más fácil’ y acceder a prendas, porque es más fácil producirlas bajo un molde vs. lo que es hecho a la medida. Eso nos quitó muchas cosas, como ver el cuerpo como individuo. Pasamos de tener ropa para cuerpos hecho a la medida a tener cuerpos que deben encajar dentro de estas medidas que están estandarizadas por la industria, pero los cuerpos no se pueden estandarizar”, explica Sarita Echeverry, psicóloga y estudiante de moda.

En Colombia, por ejemplo, en el marco del libre mercado, cada marca puede tener su propia tabla de tallas y ofrecer las medidas que quiera dependiendo del mercado al que apunta.

"Las tallas no funcionan regularmente porque todo va dirigido al público o comprador objetivo. Además, se debe tener en cuenta la edad y el tipo de cuerpo, porque no es lo mismo una talla 8 para alguien de 20 años a la misma para una persona de 40 años. Biológicamente, los cuerpos cambian, por eso no encajamos. El problema no es nuestro, es que no somos el público objetivo de dichos mercados. El problema es la industria“, dice la diseñadora y profesora de moda Jolie Benítez.

Benítez se ha dedicado a estudiar el cuerpo de la mujer colombiana y afirma que a las marcas les hace falta ajustar el cuadro de tallas, mientras que hay países como Chile y Argentina que han avanzado en una Ley de Tallas.

“Colombia es un país productor de ropa y siempre se ha manejado como un libre mercado: cada quién elige cómo vender y a quién. No están violentando a las mujeres, debemos entender que hay diferentes marcas con distintos tipos de opciones, hay que buscar marcas que se adapten a nuestros requerimientos. Las marcas tienen claro a quién le quieren vender”, dijo Benítez.

Desde la academia, la diseñadora de moda les recomienda a los estudiantes que no se queden con el cuadro de tallas estándar que nos enseñan en las escuelas de moda. “Si bien tienen que presentar sus productos basados en mujeres delgadas, a la hora de emprender y diseñar la sugerencia es que se enfoquen y estudien un cuadro de tallas más amplio. Piensen en la mujer del común, la de a pie, la consumidora habitual de la moda que está afuera, y no solo en las modelos de pasarela”, agregó.

¿Por qué no hay una ley de tallas en Colombia?

No hay alguien que lo proponga como se debe hacer. Para crearla, primero debe haber un proyecto de ley y un congresista que lo lleve ante el Congreso y se deben tener unos estudios previos. “En Argentina hay una ley de tallas aprobada y establecida, pero todavía no está ejecutada. En estudios se tardaron más de 8 años para promediar los cuerpos”, dice Laura Agudelo, cocreadora de Gorda 10, el evento de moda para tallas grandes que se realizará este fin de semana en Bogotá.

En Colombia se requeriría de una máquina o aparato especial para medir la densidad de los cuerpos y así poder argumentar por qué es necesaria dicha ley. “Esos estudios permitirían demostrar que el tallaje que utiliza la industria colombiana está errada y se necesitan ajustar las medidas”, agrega Agudelo.

Es importante tener en cuenta que los cuerpos de los colombianos son distintos a los americanos y europeos. “En el país tenemos medidas diversas, nuestros cuerpos no obedecen a una curva establecida de un tallaje. Hay una tipología latina que nos hace más anchos y bajos, más curvilíneas en caderas y busto. Los diseñadores y la industria debemos pensar e imaginar una tipología de cuerpo latino”, dice Jorge Duque, diseñador de moda.

La sociedad nos ha vendido la idea de cuerpos delgados y la manera en la que se debería llevar la ropa. Las marcas en Colombia, en muchas ocasiones, no diseñan para la mujer colombiana, pues muchas buscan sumarse a los estándares para llegar a nuevos mercados internacionales.

Se trata, según lo explica Echeverry, de un tema social y aspiracional. “No solo es tener dinero o pertenecer, es verme cómo X o Y. Son pocas las marcas colombianas que no acuden a ese aspiracional normativo”.

La tabla de medias también juega un papel de control en el que tenemos que estar pensando en dónde cabe mi cuerpo y eso está ligado a que hayan diferentes tipos de tallaje, incluso dentro de las mismas marcas. No voy a pensar: ‘ay, la marca se equivocó’. Uno piensa: ‘me engordé, ya no me sirve y no me siento cómoda’, lo que altera la percepción del cuerpo, porque está atravesada por muchas cosas: no solo es un tema individual, estamos permeados por la sociedad, que nos pide ciertas medidas. El cómo nos debemos ver está interiorizado y no caber en estos estándares es un rechazo del lugar en el que queremos ser aceptadas, al éxito, porque este se ve y se viste de cierta manera, no lo entendemos y lo que pasa muchas veces es que lo tomamos personal”.

El problema no somos nosotros. La solución no es dejar la tabla de tallas, sino entender que así funciona el sistema. “Lo puede haber es una gran revolución individual de entender qué es lo que me da valor como persona y preguntarme cuál es mi afán de tener X o Y talla”, puntualizó Echeverry.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.