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¿Por qué los vestidos de baño colombianos son tan famosos?

Las marcas locales que se posicionan en el exterior demuestran que el éxito del “swimwear” no responde a un único estilo. Colombia ha creado empresas con narrativas y diseños que atraen el interés de consumidoras globales.

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Lucety Carreño Rojas
Lucety Carreño Rojas
08 de agosto de 2026 - 04:00 p. m.
Colombiamoda reunió marcas con propuestas de swimwear como Agua Bendita, la colaboración de Isabel Henao para Bronzini y Wild & Pacific. / Cortesía Inexmoda
Colombiamoda reunió marcas con propuestas de swimwear como Agua Bendita, la colaboración de Isabel Henao para Bronzini y Wild & Pacific. / Cortesía Inexmoda
Foto: Inexmoda

El vestido de baño colombiano pasó de ser una prenda infaltable para las ciudades del país con climas cálidos y las vacaciones a convertirse en un referente de diseño e identidad que hoy se exhibe por playas, hoteles y destinos turísticos del mundo. Su éxito no solo se debe al imaginario del país como un destino tropical en el que los estampados y el color llaman la atención, es también el resultado de décadas de desarrollo de la industria textil y de la confección, de conocimiento sobre la diversidad de los cuerpos latinos y de marcas que...

Lucety Carreño Rojas

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

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