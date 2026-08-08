¿Por qué los vestidos de baño colombianos son tan famosos?

Colombiamoda reunió marcas con propuestas de swimwear como Agua Bendita, la colaboración de Isabel Henao para Bronzini y Wild & Pacific. / Cortesía Inexmoda Foto: Inexmoda

El vestido de baño colombiano pasó de ser una prenda infaltable para las ciudades del país con climas cálidos y las vacaciones a convertirse en un referente de diseño e identidad que hoy se exhibe por playas, hoteles y destinos turísticos del mundo. Su éxito no solo se debe al imaginario del país como un destino tropical en el que los estampados y el color llaman la atención, es también el resultado de décadas de desarrollo de la industria textil y de la confección, de conocimiento sobre la diversidad de los cuerpos latinos y de marcas que...