¿Por qué una marca de cosmética austriaca le apostó al mercado colombiano?

La marca cosmética austriaca Ringana llegó al país. Se trata de una empresa dedicada al desarrollo, producción y distribución de cosméticos naturales.

“Lo que nos hace únicos es nuestro compromiso con la frescura absoluta: formulamos nuestros productos sin conservantes artificiales, microplásticos ni aditivos sintéticos. Esto nos permite utilizar el 100 % del espacio para ingredientes naturales altamente potentes que no serían posibles en cosméticos producidos en masa y de larga duración. Debido a la vida útil más corta, nuestros productos se producen en pequeños lotes en Austria y se envían directamente a nuestros clientes”, dijo Andreas Wilfinger, fundador de la empresa.

Vale la pena mencionar que Ringana fue fundada en 1996 por Andreas Wilfinger y Ulla Wannemacher, junto a un equipo de médicos holísticos y bioquímicos. Actualmente, la marca tiene presencia en 37 países, incluyendo Colombia, y cuenta con alrededor de 700 empleados.

La marca ofrecerá en Colombia sus productos en medio de una tendencia por el cuidado de la piel con materiales naturales y con un consumo consciente.

De acuerdo con datos de la ANDI, en 2024 cada colombiano gastó, en promedio, $250.000 al año en productos de belleza, cuidado personal y aseo del hogar. En total, 74 % de los hogares colombianos son consumidores de productos cosméticos.

“Colombia es uno de los mercados más dinámicos de América Latina, con un fuerte interés en la belleza natural y la sostenibilidad. Los colombianos están muy conectados con la naturaleza y sentimos que nuestra filosofía de frescura resuena profundamente aquí”, explicó el fundador.

El lanzamiento se realizó este año tras un largo período de preparación. “Trabajamos en estrecha colaboración con expertos locales para asegurar el cumplimiento de las regulaciones, la logística y el registro de productos. Ahora tenemos una oficina en Bogotá con siete empleados”, contó el fundador.

Los productos, por sus características naturales, tienen una vida útil relativamente corta, por eso, no operarán en ninguna tienda. “Los productos Ringana están disponibles a través de nuestra plataforma en línea y nuestra red de socios independientes. Este modelo de venta directa permite una experiencia altamente personalizada y educación sobre nuestros productos”.

La marca facturó en 2024 más de USD 246 millones de dólares. Hablamos con Andreas Wilfinger, fundador de la empresa, sobre la inversión y las expectativas que tienen en el país.

¿Qué inversión representa la apertura de operaciones en Colombia para Ringana?

Si bien no revelamos cifras exactas, nuestra inversión es significativa porque no solo estamos vendiendo productos, sino que estamos construyendo una comunidad y una infraestructura para garantizar la frescura y la entrega rápida en todo el país. Esto incluye aprobaciones regulatorias, socios logísticos locales, programas de capacitación y esfuerzos de marketing.

¿Cuáles son las expectativas de crecimiento de la marca en el país durante el primer año?

Nuestro enfoque en el primer año es la conciencia de marca y la construcción de comunidad en lugar de basarnos puramente en las cifras de ventas. Dicho esto, esperamos construir una base sólida y lograr un crecimiento de dos dígitos mes tras mes a medida que los colombianos descubran los beneficios de nuestra filosofía fresca.

¿Cuál es el perfil del consumidor colombiano que la marca busca atraer?

Nos dirigimos a consumidores conscientes de la salud y el medio ambiente que buscan productos premium, efectivos y sin comprometer sus valores.

¿Cómo se aseguran de mantener su enfoque en la sostenibilidad y los productos frescos en este país?

Por el momento, continuamos produciendo todo en nuestras instalaciones en St. Johann in der Haide, Austria, bajo nuestros estrictos controles de calidad y enviamos lotes frescos regularmente a Colombia.

¿Qué impacto ambiental se espera de sus operaciones en Colombia?

La sostenibilidad es el núcleo de nuestro modelo de negocio. Compensamos nuestras emisiones de CO₂, utilizamos empaques mínimos y reciclables, y alentamos a los clientes a devolver las botellas vacías a través de nuestro sistema de devolución. En Colombia, estamos trabajando con socios locales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de gestión de residuos y minimizar nuestra huella logística.

¿Qué certificaciones ecológicas o veganas respaldan sus productos en el mercado colombiano?

Nuestros productos están certificados como veganos y libres de crueldad animal, y contamos con varias certificaciones europeas de calidad y sostenibilidad.

¿Qué líneas de productos estarán inicialmente disponibles en Colombia?

En Colombia, ya hemos lanzado nuestra línea de cuidado de la piel. La línea de suplementos será la próxima.

¿Cuáles son los productos estrella de la marca que se espera que conquisten al consumidor colombiano?

Creemos que los colombianos se enamorarán de nuestras cremas Fresh (adaptadas a diferentes tipos de piel), el skin perfection y el sérum de ojos.

¿Qué tan competitivos serán los precios en comparación con marcas similares en el mercado local?

Nuestros productos son premium, pero tienen precios competitivos en comparación con otras marcas internacionales de belleza limpia. Nuestro objetivo no es ser los más baratos, sino ofrecer la mejor relación calidad-precio a través de la frescura, la sostenibilidad y la eficacia.

¿Qué planes y expectativas tiene Ringana a mediano y largo plazo en Colombia?

A mediano y largo plazo, vemos a Colombia como un mercado clave para Ringana en América Latina. Para lograr este objetivo, implementaremos una estrategia de crecimiento con un equipo local, que estará dedicado al crecimiento sostenible de la marca. Para nosotros, Colombia era el siguiente paso de nuestros planes de expansión. Estamos encantados de poder continuar nuestra historia de éxito en esta parte del mundo, después de casi 30 años de desarrollo en Europa.

