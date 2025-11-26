Prográmese con Bogotá Fashion Weekend: horarios, ubicaciones y más

Bogotá Fashion Weekend. / Cortesía Foto: Cortesía

Bogotá Fashion Weekend (BFWKND) es un programa comercial y de promoción para la moda. Se trata de una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá para recorrer zonas de la ciudad en la que la industria textil se destaca, conectar el talento local y posicionar el mapa comercial de la moda.

Este año, el evento se realizará del 28 al 30 de noviembre, los interesados podrán asistir de manera gratuita a las seis rutas de moda y los 4 puntos de interés en 194 espacios participantes para conocer la oferta de más de 640 marcas entre tiendas, showrooms, ateliers y concept stores estarán a disposición de todos.

Los interesados en recorrer la ciudad podrán participar en actividades, conversaciones, talleres y diálogos de industria.

“A través de Bogotá Fashion Weekend, la entidad reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector moda y su potencial para generar desarrollo económico y cultural. Esta iniciativa impulsa la visibilidad del talento local, promueve la sostenibilidad y fomenta nuevas conexiones entre diseñadores, empresarios, artesanos y consumidores”, dijo Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El Centro Felicidad Chapinero (CEFE)

Será el epicentro del BFWKND 2025 en donde se desarrollarán las pasarelas, las conversaciones con expertos, el mercado de diseño —que reúne a 30 marcas emergentes y consolidadas—, y el pop-up de la iniciativa Puente, que presentará CHECK IN – El vuelo de la moda colombiana el viernes 28 de noviembre, a las 5:30 p. m.

Cada piso del CEFE ofrecerá una experiencia:

Teatro Urbano (Piso 1): pasarelas, Conversaciones, diálogos de industria y talleres.

Piso 3: mercado de diseño.

Piso 6: Plaza Puente.

Piso 7: Franja académica en alianza con BibloRed.

Piso 11: Terraza de diseño, con la presencia de Arkitect, Bronzini y Finlandek x Andrés Pajón, y la colección La Colmena de Cubel, creada junto a Artesanías de Cundinamarca.

Horarios

Jueves 27 de noviembre: Inauguración oficial (Centro Felicidad Chapinero – CEFE)

La inauguración contará con dos momentos especiales: el primero será el debut en pasarela de la diseñadora Ana Cano bajo la iniciativa Nuevas Voces, donde presentará una cápsula de su colección Fall/Winter 2026: La Citadina, una propuesta que reinterpreta el pasado artesanal desde una estética femenina y exalta la fuerza de lo hecho a mano en diálogo con la vida urbana.

El acto final estará a cargo de Faride Ramos, reconocida diseñadora colombiana que ha resignificado la sastrería femenina desde una mirada contemporánea. Su colección Spring/Summer 2026: Soy Río rinde homenaje a la mujer caribe —inspiradora, femenina, sensual y alegre— a través de piezas de sastrería moderna que reinterpretan la riqueza cultural, arquitectónica y artesanal de su tierra natal, Santa Cruz de Mompox, y del Caribe colombiano.

Viernes 28 de noviembre: 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Sábado 29 de noviembre: 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Domingo 30 de noviembre: 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Rutas

Ruta 1: Parque el Nogal / Quinta Camacho / Calle 53 / Chapinero Alto / Zona G / Calle de Anticuarios.

Ruta 2: Parque el Nogal / El Retiro / San Felipe / Lourdes.

Ruta 3: Centro Felicidad Chapinero (CEFE) / Parque de la 93 / Chicó.

Ruta 4: Centro Felicidad Chapinero (CEFE) / Usaquén / Calle 122 / Calle 109.

Ruta 5: Parque el Nogal / El Restrepo.

Ruta 6: Parque el Nogal / San Victorino.

El acceso a todas las rutas y a las actividades del CEFE será gratuito, con pre-registro obligatorio a través del siguiente enlace: Registro.

Agenda de conversaciones

Viernes 28 de noviembre

11:00 a. m. - 11:30 a. m.

Conversatorio

Mujeres emprendiendo en Colombia.

12:00 m. - 1:00 p. m.

Hecho en Colombia: la nueva revolución de la moda

Conversatorio sobre cómo Colombia se consolida como un laboratorio de innovación en moda, donde marcas, industrias y creativos impulsan una propuesta sostenible, competitiva y con identidad global.

Invitados: Catalina Ochoa • Ricardo Ballen • Mercedes Salazar

Modera: Ana Beliza Mercado.

1:30 p. m. - 2:30 p. m.

Moda y poder: cuando el vestir es una expresión de poder. La moda como lenguaje que transforma la sociedad y desafía estructuras.

Charla sobre cómo la moda funciona como un lenguaje de poder, ideología y resistencia, transformando la sociedad y desafiando estructuras.

Invitados: Lucy Lara • Laura Laurens • Helena Fadul

Modera: Pilar Luna.

3:00 p. m. - 4:00 p. m.

El arte de vender: historias y herramientas para resignificar el concepto comercial en la industria de la moda

Diálogo sobre cómo superar el prejuicio de que lo «comercial» impulsa la reinvención en una industria competitiva.

Invitados: Francesca Sesana • Laura Pantoja • Alejandra Quintero

Modera: Juan Moore.

Sábado 29 de noviembre

11:00 a. m. - 12:00 m.

Trenzar oficios con vocación editorial

Tres especialistas en moda, arquitectura, diseño y artesanía comparten sus experiencias sobre los relatos que permiten cuidar la memoria de Colombia.

Panelistas: Rocío Arias Hofman • Ana María Fries.

1:30 p. m. - 2:30 p. m.

Fashion shooting en vivo: ¿cómo construir una imagen editorial?

Un taller práctico sobre la luz, dirección y narrativa visual detrás de la fotografía de moda.

Talleristas: José Veira • Carlos Carvajal.

3:00 p. m. - 4:00 p. m.

Crea nuevas prendas a través del

upcycling con @trans_forma.

Tallerista: María Kamila Pérez.

Domingo 30 de noviembre

12:30 p. m. - 1:30 p. m.

Despierta tu musa - Creatividad para vestir tus ideas

Activa tu inspiración y rompe los bloqueos creativos.

Tallerista: María Luisa Ortiz.

2:00 p. m. - 3:00 p. m.

Creatividad con propósito: cuando la moda trasciende lo estético

Diseñadores, estrategas y creativos dialogan sobre cómo las ideas más poderosas nacen cuando la moda se conecta con propósito, innovación y negocio.

Invitados: Jorge Duque • Johanna Isaac • Paula Mendoza • Manuela Álvarez

Modera: Daniela Styling.

3:30 p. m. - 4:30 p. m.

El arte del styling real: de la pasarela a tu armario

Expertas en estilismo enseñan cómo transformar tu armario en un espacio de autoconfianza y estilo cotidiano.

Talleristas: Angélica Diazgranados • Ana Galán De Brigard.

5:00 p. m. - 6:00 p. m.

Entre likes y titulares: ¿quién construye hoy la narrativa de la moda?

Moda, influenciadores y periodismo.

Invitados: Atenea Morales • Camila Villamil • Kika Rocha • Laura Agudelo.

Modera: Luz Lancheros.

Prográmese para recorrer Bogotá a través de la moda: desde la Calle de Anticuarios, donde conviven marcas como Pepa Pombo, Pink Filosofy o Bahía María, hasta el distrito artístico de San Felipe o los tradicionales sectores de El Restrepo y San Victorino.

