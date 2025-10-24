Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Moda e Industria

Programése con San Victorino a la Moda 2025: ¿cuándo y dónde?

El evento se realizará este sábado 25 de octubre en varios puntos estratégicos del sector para darle la bienvenida a la temporada de fin de año.

Redacción Moda
24 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
Empresarios de San Victorino crearon un desfile en la séptima edición de Bogotá Fashion Week, en el marco de la iniciativa Puente.
Empresarios de San Victorino crearon un desfile en la séptima edición de Bogotá Fashion Week, en el marco de la iniciativa Puente.
Foto: Cámara de Comercio de Bogotá
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

San Victorino a la Moda 2025 realizará su tercera edición este sábado. Se trata de una estrategia que busca fortalecer al sector de la moda popular de la ciudad y darle visibilidad al talento local.

En esta edición, el programa liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá, mantiene sus tres componentes: acompañamiento técnico especializado, espacios de networking y comercialización, y estrategia de posicionamiento.

De acuerdo con los organizadores, la novedad será llevar la moda de San Victorino a otros sectores de la ciudad.

El evento se realizará este sábado 25 de octubre en varios puntos estratégicos del sector de San Victorino, en Bogotá.

Vale la pena mencionar que la fecha marca el lanzamiento de la temporada de fin de año, la más importante para los comerciantes de prendas de vestir pues representa cerca del 40 % de las ventas anuales.

San Victorino a la Moda se realizará en alianza con los centros comerciales Neos Centro, Punto Once y Visto, los nuevos epicentros de la moda popular de Bogotá.

Conozca la programación:

  • Centro Comercial Neos

  • HorarioLugarActividad
    9:00 a. m. - 11:00 a. m.Centro Comercial NeosBrunch de apertura
    1:00 p. m. - 3:00 p. m.Centro Comercial NeosShow de bengalas con cuerda floja a más de 50 metros de altura
    3:00 p. m. - 4:00 p. m.Centro Comercial NeosPasarela Dream of Neos
    4:00 p. m. - 5:00 p. m.Centro Comercial NeosEmisora invitada – show musical
    6:00 p. m. - 7:00 p. m.Centro Comercial NeosShow de circo led de cierre

  • Centro Comercial Punto Once

  • HorarioLugarActividad
    4:00 a. m. - 6:00 a. m.Exterior Punto OnceEntrega de canelazo y show “Rompe Nubes”
    6:00 a. m. - 9:00 a. m.Exterior Punto OnceShow DJ en tarima
    9:00 a. m. - 11:00 a. m.Exterior Punto OncePasarela (concepto por definir)
    11:00 a. m.  - 12:00 m.Exterior Punto OnceArtista invitado
    12:00 m. - 1:00 p. m.Piso 2Actividad “Piñata Mayorista”
    1:00 p. m. - 2:00 p. m.Piso 3Cóctel (concepto por definir)
    2:00 p. m. - 4:00 p. m.Exterior Punto OncePasarela (concepto por definir)
    7:00 p. m. - 9:00 p. m.Plazoleta de comidasCóctel After San Victorino a la Moda

  • Centro Comercial Visto

  • HorarioLugarActividad
    4:00 a. m. - 5:00 a. m.Exterior VistoPirotécnicos Visto – Punto Once y Rompenubes
    6:00 a. m. - 10:00 a. m.Exterior Visto
    		DJ y activación de pasarela
    10:00 a. m. - 12:00 m.Exterior Visto
    		Pasarela externa – marcas del centro comercial
    12:00 m. - 1:00 p. m.Exterior Visto
    		Show artista invitado
    1:00 p. m. - 3:00 p. m.
    		Exterior Visto
    		Pasarela externa – marcas del centro comercial
    3:00 p. m.  - 5:00 p. m.
    		Exterior VistoActivación Calle 10
    6:00 p. m.
    		Exterior Visto
    		Show final de pasarela

Vale la pena recordar que la primera edición de San Victorino a la Moda se realizó en 2023 y permitió que más de 200 mipymes fortalecieran sus habilidades empresariales a través de más de 750 horas de acompañamiento técnico en laboratorios de ADN de marca, comercio electrónico y marketing digital. “Gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, las empresas participantes lograron conexiones comerciales estratégicas, participación en las principales ferias sectoriales y una Rueda de Negocios que reunió a decenas de compradores locales, nacionales e internacionales”, explicaron los organizadores.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Moda

Temas recomendados:

ModaEE

Estilo de vida

San Victorino a la Moda 2025

Cámara de Comercio de Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.