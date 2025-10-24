Programése con San Victorino a la Moda 2025: ¿cuándo y dónde?

Escucha este artículo
San Victorino a la Moda 2025 realizará su tercera edición este sábado. Se trata de una estrategia que busca fortalecer al sector de la moda popular de la ciudad y darle visibilidad al talento local.
En esta edición, el programa liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá, mantiene sus tres componentes: acompañamiento técnico especializado, espacios de networking y comercialización, y estrategia de posicionamiento.
De acuerdo con los organizadores, la novedad será llevar la moda de San Victorino a otros sectores de la ciudad.
El evento se realizará este sábado 25 de octubre en varios puntos estratégicos del sector de San Victorino, en Bogotá.
Vale la pena mencionar que la fecha marca el lanzamiento de la temporada de fin de año, la más importante para los comerciantes de prendas de vestir pues representa cerca del 40 % de las ventas anuales.
San Victorino a la Moda se realizará en alianza con los centros comerciales Neos Centro, Punto Once y Visto, los nuevos epicentros de la moda popular de Bogotá.
Conozca la programación:
Centro Comercial Neos
Horario Lugar Actividad 9:00 a. m. - 11:00 a. m. Centro Comercial Neos Brunch de apertura 1:00 p. m. - 3:00 p. m. Centro Comercial Neos Show de bengalas con cuerda floja a más de 50 metros de altura 3:00 p. m. - 4:00 p. m. Centro Comercial Neos Pasarela Dream of Neos 4:00 p. m. - 5:00 p. m. Centro Comercial Neos Emisora invitada – show musical 6:00 p. m. - 7:00 p. m. Centro Comercial Neos Show de circo led de cierre
Centro Comercial Punto Once
Horario Lugar Actividad 4:00 a. m. - 6:00 a. m. Exterior Punto Once Entrega de canelazo y show “Rompe Nubes” 6:00 a. m. - 9:00 a. m. Exterior Punto Once Show DJ en tarima 9:00 a. m. - 11:00 a. m. Exterior Punto Once Pasarela (concepto por definir) 11:00 a. m. - 12:00 m. Exterior Punto Once Artista invitado 12:00 m. - 1:00 p. m. Piso 2 Actividad “Piñata Mayorista” 1:00 p. m. - 2:00 p. m. Piso 3 Cóctel (concepto por definir) 2:00 p. m. - 4:00 p. m. Exterior Punto Once Pasarela (concepto por definir) 7:00 p. m. - 9:00 p. m. Plazoleta de comidas Cóctel After San Victorino a la Moda
Centro Comercial Visto
Horario Lugar Actividad 4:00 a. m. - 5:00 a. m. Exterior Visto Pirotécnicos Visto – Punto Once y Rompenubes 6:00 a. m. - 10:00 a. m. Exterior Visto DJ y activación de pasarela 10:00 a. m. - 12:00 m. Exterior Visto Pasarela externa – marcas del centro comercial 12:00 m. - 1:00 p. m. Exterior Visto Show artista invitado 1:00 p. m. - 3:00 p. m. Exterior Visto Pasarela externa – marcas del centro comercial 3:00 p. m. - 5:00 p. m. Exterior Visto Activación Calle 10 6:00 p. m. Exterior Visto Show final de pasarela
Vale la pena recordar que la primera edición de San Victorino a la Moda se realizó en 2023 y permitió que más de 200 mipymes fortalecieran sus habilidades empresariales a través de más de 750 horas de acompañamiento técnico en laboratorios de ADN de marca, comercio electrónico y marketing digital. “Gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, las empresas participantes lograron conexiones comerciales estratégicas, participación en las principales ferias sectoriales y una Rueda de Negocios que reunió a decenas de compradores locales, nacionales e internacionales”, explicaron los organizadores.
