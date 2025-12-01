Prográmese con Vassar: una edición de la feria navideña y con talento local

Imagen de referencia. / Cortesía Foto: Cortesía: Feria Vassar

Vassar Feria regresa al Parque El Country de Bogotá, del 9 al 14 de diciembre, con una edición especial de Navidad que reunirá al talento colombiano.

En esta novena edición, Vassar contará con más de 400 emprendimientos provenientes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y municipios aledaños, con el propósito de ser una vitrina nacional para marcas emergentes y proyectos creativos que están transformando el ecosistema del diseño en Colombia.

Los asistentes podrán encontrar moda, joyería, accesorios, decoración, arte, fotografía, gastronomía, bienestar y propuestas para toda la familia. Además, se lanzará Vassar LIVE, una plataforma de venta en línea.

“Vassar evoluciona hacia un formato híbrido que permitirá a los emprendedores ampliar su alcance y a los usuarios comprar desde cualquier lugar del país. Este e-commerce temporal operará durante los seis días del evento, brindando acceso ampliado a las colecciones y productos de los expositores”, explicaron los organizadores.

¿Cuáles son las novedades de esta edición?

Entre las novedades se encuentran conciertos, talleres gratuitos dirigidos por los emprendedores, actividades para niños, shows navideños, yoga, stand-up comedy, además de zonas especiales como la Zona Kids, el Colectivo de Arte curado por +Arte +Ciudad, la agenda literaria con firmas y conversatorios, y la Zona Talleres, diseñada para que los visitantes vivan procesos creativos en tiempo real.

Horarios

Los horarios de la feria serán desde las 10:00 a.m., con cierre entre 9:00 p.m. y 10:00 p.m. según la jornada.

Las entradas tendrán un valor de $15.000 entre semana y $25.000 durante el fin de semana, disponibles de manera anticipada.

Vale la pena mencionar que, más del 60 % de los expositores no tienen tienda física, y para muchos, Vassar se ha convertido en un trampolín que impulsa aperturas de locales, ventas internacionales, colaboraciones y oportunidades B2B.

“En Vassar estamos comprometidos con la construcción de una comunidad sólida que impulse el talento colombiano y genere oportunidades reales para los emprendedores. Esta edición de Navidad es una celebración de creatividad, innovación y la fuerza de nuestros emprendedores para seguir creciendo y mostrando su trabajo al país entero”, agregó María Carolina Gutiérrez, directora ejecutiva de Vassar Feria.

