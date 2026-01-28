¿Puedo usar una sudadera en el trabajo?

Modelo presenta las creaciones de Willy Chavarria. / Alain Jocard / AFP Foto: AFP - ALAIN JOCARD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las sudaderas están cada vez más de moda (y más caras), desde mangas abultadas con la longitud recortada, pasando por estilos con un cuarto de cremallera. ¿Pueden resultar elegantes para el trabajo y, si es así, cuál es la mejor forma de llevarlas? — Yael, Nueva York

Entre el auge explosivo del streetwear (un estilo que antepone la comodidad), la tendencia hacia los productos de mercadotecnia de los famosos y el resurgimiento del lujo discreto, la sudadera, antaño el más básico de los básicos de vestuario, ha experimentado una evolución a hipervelocidad.

Esta es, según GQ, “la edad de oro de las sudaderas con capucha”, con una para cada personalidad y ocasión. (Juraría que la revista tiene un corresponsal de sudaderas, de tanto que cubre la prenda).

No hace mucho estuve en una presentación de Fear of God y me encontré codiciando una sudadera con un amplio cuello alto de imitación que parecía ser exactamente el tipo de sudadera que Audrey Hepburn habría llevado si fuera de las que llevaban sudaderas. En su época, obviamente no lo era. Pero puede que ahora sí.

Que haya sudaderas que se puedan llevar al trabajo es otra historia. Como siempre, depende del trabajo y del mensaje que quieras transmitir. Los códigos de vestimenta en la oficina tienen que ver tanto con los grupos de compañeros y con señalar a qué jerarquía perteneces (o quieres pertenecer) como con el estilo real.

“Una sudadera es algo así como la última frontera de la ropa informal de negocios”, dijo un amigo que trabaja en una empresa tecnológica. “Pero últimamente se hace más hincapié en la parte de negocios y menos en la informal”. Sobre todo ahora que hay más presión en el mercado laboral y la gente quiere parecer seria y empleable.

Te guste o no, y por muy elegantes que sean, las sudaderas se codifican esencialmente como informales y juveniles. Incluso estudiantil, como la mochila. En general, no se codifican como corporativas, aunque lleven un logotipo corporativo en la parte delantera.

Joseph Rosenfeld, un estilista personal que trabaja con ejecutivos tanto en la costa este como en la oeste, dijo más o menos lo mismo.

“Cuando se trata de sudaderas, no me fijo en si son ‘lujosas’ o ‘de diseño’”, señaló. “Me fijo en si socavan la autoridad en el contexto en el cual quien las lleva las utilizaría. El comportamiento por defecto de una sudadera es disolver la estructura. En la mayoría de los contextos profesionales, eso va en contra de la claridad, la confianza y el discernimiento, sobre todo para las personas que desempeñan funciones visibles o de alto nivel”.

La verdadera pregunta que deberías hacerte, dijo Rosenfeld, no es: “¿Puedo salirme con la mía?”. Es, dijo, “¿Quiero renunciar a la autoridad visual a propósito, y si es así, qué pretendo decir en su lugar?”.

Quizá quieras señalar tu pertenencia a un grupo, o a un departamento. Según mi amiga, los únicos de su empresa que llevan sudadera son los ingenieros o los programadores, y eso es tanto una señal visual sobre lo que hacen y a dónde pertenecen, como una cuestión de gusto personal.

Mark Zuckerberg, quizá el usuario más famoso de sudaderas (al menos aparte del senador John Fetterman), las llevaba en parte para sugerir que “da prioridad a la producción de su cerebro sobre la presentación personal”, dijo Rosenfeld.

Además, continuó, “ostenta tanto poder que incluso podría intentar neutralizarlo en lugar de proyectarlo. Es una exhibición de su fuerza sin esfuerzo”.

Pero, dijo, esto solo funcionaría “para las poquísimas personas que, como él, tienen un nivel de autoridad indiscutible”. Además, incluso Zuckerberg se ha alejado de las sudaderas y se ha decantado por un vestuario más estructurado.

Si quieres probar una sudadera en la oficina, vestirla con elegancia es crucial. Llévala con pantalones entallados, una americana y zapatos y joyas sofisticados. La cuestión es que se parezca lo menos posible a una sudadera, lo que puede llevar más… bueno, trabajo, de lo que vale la pena.

Respondemos a tus preguntas de estilo

Cada semana en Open Thread, Vanessa responderá a una pregunta de un lector relacionada con la moda, que puedes enviarle, en inglés, por correo electrónico o por X en cualquier momento. Las preguntas se editan y condensan.

c. 2026 The New York Times Company

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.