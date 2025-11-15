El corte de cabello perfecto: guía de expertos según su tipo de rostro 

Imagen de referencia. / Getty Images Foto: Getty Images

Un corte de cabello no solo transforma un look, también puede resaltar y definir la armonía de su rostro. Elegir el estilo adecuado para su cabello no solo se debe basar en la tendencia del momento, sino en el equilibrio, la proporción y su estilo personal.

“Los cortes armónicos resaltan las facciones y hacen que la persona se sienta cómoda y con un look que esté en línea con su morfología”, dice Jorge Zárate, especialista en técnicas de corte.

Con esta guía —creada con el colorista John Navas y el especialista en técnicas de color y...