El corte de cabello perfecto: guía de expertos según su tipo de rostro 

Imagen de referencia. / Getty Images
Foto: Getty Images
Un corte de cabello no solo transforma un look, también puede resaltar y definir la armonía de su rostro. Elegir el estilo adecuado para su cabello no solo se debe basar en la tendencia del momento, sino en el equilibrio, la proporción y su estilo personal.
“Los cortes armónicos resaltan las facciones y hacen que la persona se sienta cómoda y con un look que esté en línea con su morfología”, dice Jorge Zárate, especialista en técnicas de corte.
Con esta guía —creada con el colorista John Navas y el especialista en técnicas de color y...
Por Lucety Carreño Rojas
Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación