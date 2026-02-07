¿Qué es el estilo “effortless chic”? Marta Ortega, presidenta de Inditex, sabe cómo usarlo

Marta Ortega. / Imagen de referencia / Europa Press Foto: Europa Press - Europa Press Reportajes / Europa Press

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Impulsora del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales, y miembro de este órgano asesor creado en 2023 para impulsar la colaboración público-privada en la gestión del rico legado cultural que gestiona Patrimonio Nacional, Marta Ortega no se ha perdido este jueves la tercera reunión anual del Patronato presidida en el Palacio Real por los reyes Felipe y Letizia.

Una reaparición en la que la presidenta de Inditex ha derrochado elegancia conjugando el ‘lujo silencioso’ y ese estilo ‘effortless chic’ tan característicos en ella, y que la han convertido en una de las mujeres mejor vestidas de nuestro país y en un auténtico referente en el mundo de la moda a nivel internacional, a la altura de otros iconos de estilo como Olivia Palermo.

Sabiendo que todas las miradas estarían puestas en ella por su ‘duelo de estilo’ con coña Letizia, Marta ha sido fiel a sí misma y ha enamorado con un look sencillamente impecable, protagonizado por un sofisticado vestido midi en color negro, con escote barco, mangas globo, corte ceñido a la cintura, y falda ligeramente evasé.

En cuanto a los complementos, la hija de Amancio Ortega ha estrenado un precioso abrigo de ante en color topo -uno de los tonos de la temporada- con botonadura frontal, largo midi y cuello tipo camisa (por desgracia, todavía no lo hemos fichado en ninguna de las marcas de Inditex), que se ha quitado antes de la llegada de sus Majestades a la Galería de las Colecciones Reales del Palacio Real, unos salones negros con empeine escotado y tacón kitten -ideales-, y un pequeño bolso cuadrado tipo bandolera en un gris amarronado que combinaba a la perfección con el resto del look.

Al margen de su lección de estilo -que ha completado luciendo su rubia melena tipo bob ligeramente ondulada, y con un maquillaje natural- también cabe destacar la complicidad y las sonrisas que ha derrochado con los Reyes durante la foto de familia previa a la reunión del Patronato.

Así puede usar el estilo “effortless chic”:

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.