¿Qué es Fashion Ecommerce y qué busca hacer por la industria de la moda local?

Fashion Ecommerce es una plataforma que ha acompañado a más de 65 marcas colombianas en su incursión en los canales digitales.

Este mes realizó Fashion Ecommerce Experience un evento que reunió a empresarios, especialistas y actores del ecosistema digital para impulsar la transformación digital del sector en 2025 y acelerarlo en 2026.

Además, el evento busca consolidarse como el primer clúster de moda digital de la región. “Esta iniciativa propone acompañar a las empresas en su transición tecnológica a través de estrategias de formación, asesoría, integración y conexión entre aliados clave de la industria”, explicaron sus organizadores.

David Rojas, fundador de la plataforma, explica que el propósito es contribuir a una economía colaborativa en la que el conocimiento, el talento y la tecnología se unan para fortalecer el desarrollo del sector.

“El país necesita un ecosistema sólido que les brinde a las empresas herramientas reales para que crezcan, se posicionen y accedan a nuevos mercados. Por eso, queremos ser el eje en el que convergen especialistas de ecommerce con las marcas de moda, con el fin de conectar lo físico con lo digital e impulsar el sector a través de la educación práctica, la conversación y las alianzas que generan impacto”, dijo Rojas.

¿Cómo consolidarán el clúster digital de moda?

Vale la pena mencionar que, pese a que el comercio electrónico ha crecido en Colombia, solo el 6 % de las ventas de la industria de la moda se concretan por canales digitales. Por eso, el nuevo clúster tiene el objetivo de acelerar la digitalización de las marcas de moda y fortalecer su competitividad en el ecosistema online.

Para ello, Fashion Ecommerce proyecta construir una plataforma de colaboración que integre diferentes perfiles de la industria como fundadores de marcas, agencias de branding y marketing, desarrolladores web, expertos en experiencia de usuario, proveedores logísticos y de medios de pago, plataformas tecnológicas, así como creativos e influenciadores.

Dicho enfoque busca facilitar el trabajo conjunto entre actores del sector para acelerar procesos de digitalización y fortalecer su proyección internacional.

De acuerdo con David Rojas, el clúster se basará en cuatro ejes principales: conversación, proyectos, conexión e inteligencia de negocios. A través de los cuales las empresas de moda podrán tener acceso a estrategias accionables; eventos y espacios de networking para establecer alianzas de alto impacto; iniciativas de relaciones públicas, y escenarios de educación especializada, tanto gratuita como de pago.

El clúster digital aceleraría la competitividad de 12.000 marcas de moda en Colombia. También se pretende consolidar a Medellín como un punto de encuentro para la innovación en moda y tecnología.

