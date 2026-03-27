¿Qué gafas me quedan mejor, según la forma de mi cara?

Las gafas oversize y los cuellos envolventes reforzaron el carácter escénico de varios looks de Louis Vuitton durante su presentación en el Louvre. / AFP Foto: AFP - Agencia AFP

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Redondas, cuadradas, minimalista, elevadas... el universo de las gafas es muy amplio, por lo que elegir las gafas adecuadas puede convertirse en todo un reto.

La clave está en elegir la montura ideal de acuerdo a las facciones, el estilo de vida y sus gustos.

Una guía práctica

En una buena elección de gafas hay principios de proporción, armonía y funcionalidad que pueden transformar por completo la apariencia y la comodidad visual.

De acuerdo con Nury Herrera, optómetra y directora científica de Ópticas GMO Colombia, “la clave está en generar contraste entre la forma del rostro y la montura, logrando así un equilibrio estético”.

La forma del rostro

Cada tipo de rostro tiene características que se puede resaltar con la elección adecuada de gafas:

Rostros cuadrados

Tienen los ángulos marcados, se suavizan con monturas redondeadas, ovaladas o el clásico estilo aviador.

Rostros redondos

Los contornos son más suaves, ganan definición con diseños geométricos, cuadrados o rectangulares.

Rostros alargados

El equilibrio para este tipo de rostro lo da las monturas rectangulares de mayor altura o con varillas gruesas, que ayudan a acortar visualmente las proporciones.

Rostros ovalados

Son los más versátiles, se adaptan a casi cualquier estilo, aunque es recomendable evitar monturas excesivamente grandes.

Rostros en forma de corazón

Tiene la frente amplia y mentón fino, logran balance con gafas tipo aviador, redondas o de base más ancha.

“Cuando se elige correctamente, una montura no solo resalta los rasgos, sino que también aporta personalidad y bienestar visual”, explica la experta.

Según menciona la experta, la elección no termina en la silueta. “El tamaño de la montura debe ser proporcional al rostro para evitar desbalances visuales”.

Por eso, es importante que también seleccione un color adecuado. Los tonos como los dorados o marrones favorecen pieles cálidas, mientras que colores como plateado, negro o azul suelen complementar mejor las pieles frías.

El estilo de vida también es un factor a tener en cuenta. “No es lo mismo elegir gafas para el uso diario frente a pantallas que unas gafas de sol para actividades al aire libre o deportivas. En este sentido, priorizar monturas livianas, resistentes y cómodas puede marcar la diferencia en la experiencia diaria”.

¿Cuáles son las tendencias de moda en gafas?

Para esta temporada se destacan las formas ovaladas, las monturas en tamaños extremos: mini o maxi, las varillas metálicas y los diseños con personalidad.

Herrera reitera que, si bien el componente estético es la prioridad para muchas personas, las gafas cumplen una función esencial en la protección visual. “Contar con filtros adecuados contra la luz azul violeta y materiales de calidad es clave para cuidar la salud ocular”.

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