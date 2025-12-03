¿Qué prendas no pueden faltar en el armario de un hombre? Hay seis esenciales

Imagen de referencia. / Pixabay Foto: Pixabay

En el armario femenino los básicos y esenciales son una camiseta blanca, un jean, un blazer y un vestido negro, por mencionar algunos, pero cuáles son esas piezas que no pueden faltar en un clóset masculino.

Lo primero que debemos aclarar es que estamos en un punto en la industria de la moda en el que no hay mandatos y en el que está muy marcada la tendencia sin género.

Sin embargo, hay algunas piezas clásicas que funcionan bien para cualquier ocasión. Los diseñadores Jon Sonen y Beto Santana explica, desde su visión, cuáles son.

“Considero que el armario de un hombre debe ser el reflejo de su personalidad, un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo, pero siempre con ese toque de autenticidad que tenemos”, dice Beto Santana.

Por su parte, Sonen menciona que hoy “el armario masculino exige piezas versátiles, impecables y con intención. Un hombre no puede prescindir de una buena guayabera o camisa de lino, que funciona igual en la ciudad o en climas cálidos”.

Estos son los esenciales

No puede faltar un traje sobre medida en colores como el negro, gris o azul noche, “que además de ser un básico, nos ayuda a complementar el outfit para diferentes ocasiones”, menciona Santana.

Una camisa blanca es imprescindible, que aporte comodidad y estilo, “por eso las camisas de Beto Santana tienen un diseño de hombro rodado que cumple perfectamente con esa necesidad, porque para nosotros la moda es también una experiencia sensorial que acompaña el estilo de vida del hombre moderno”.

Un pantalón bien estructurado, una chaqueta ligera que eleve cualquier look y, por supuesto, básicos de calidad en algodón. “Son prendas que no solo visten: proyectan carácter, coherencia y un estilo que trasciende las tendencias”, Jon Sonen.

Los jeans de bota recta son otra pieza clave, versátiles y perfectos para transitar entre lo casual y lo formal, sin perder ese toque moderno.

Finalmente, el abrigo o sobretodo es fundamental para completar el look, no solo por practicidad, sino porque son perfectos para ir con jeans, traje y ropa deportiva. “Así construimos un guardarropa esencial, funcional y lleno de significado”, puntualizó Santana.

