¿Qué ropa interior usar con ropa blanca para que no se marque?

La transparencia no es el único desafío al vestir de blanco.

El blanco es un color elegante y versátil. Aparentemente sencillo de utilizar, sí, pero que también obliga a revisar dos veces las prendas antes de salir de casa: “¿por qué se nota lo que tengo debajo del pantalón, la falda o la blusa?“.

Lo más lógico —y lo que casi todos hemos asegurado alguna vez— es creer que las prendas que pueden transparentarse necesitan una capa inferior del mismo color para que pase desapercibida.

Pero déjenos contarle que, aunque parezca contradictorio, el blanco puede hacerse más visible que otros tonos cuando atraviesa telas translúcidas o muy finas. Aquí le contamos un poco más.

Qué ropa interior debe evitar utilizar en ese caso

Principalmente: descarte los tonos encendidos, el mismo blanco y los colores muy oscuros, como el negro. De igual forma, las costuras gruesas, los bordados, los estampados, los diseños o los encajes con relieve que hagan evidente el volumen o que tiendan a generar alguna sombra.

Procure, además, alejar de su outfit los interiores que se marquen fácilmente, especialmente si va a utilizar pantalones ajustados o, por el contrario, muy ligeros. Le recomendamos optar por opciones sin costuras (más conocidas como “costuras invisibles”), que suelen funcionar mejor porque unifican la superficie.

Lo que sí va

Las piezas que mejor se integran visualmente son aquellas que se aproximan al color natural del cuerpo. Dependiendo del subtono, esto puede traducirse en beige, hueso, marfil, prendas rosadas, café (no tan oscuro) o incluso ciertos tonos de rojo que, aunque no lo crea, lejos de hacerse notorios, se difuminan debajo de la tela blanca.

Los materiales como el algodón (no rígido o en un bajo porcentaje, vale aclarar) o las microfibras se adaptan muy bien al cuerpo. Procure elegir ropa interior elástica, pues, cuando es demasiado rígida o gruesa, el relieve se nota, incluso si el color es adecuado.

Pero, ¿cómo verificar que funcione?

Observe la tela blanca en condiciones reales a las que va a estar expuesta: coloque su ropa interior dentro o debajo de la prenda, exponga ambas a la luz y verifique que el contraste esté equilibrado. Puede ubicar su mano en medio para comprobar qué tanto “se ve”.

