Moda e Industria
¿Qué ropa usar en Navidad y Año Nuevo?

Si aún no sabe qué ponerse en esta temporada de fiestas, en esta breve guía le contamos cuáles prendas clásicas de su armario puede revivir, las tendencias en auge y el significado de los colores más utilizados.

Lucety Carreño Rojas
21 de diciembre de 2025 - 02:00 p. m.
Los tonos café y borgoña son una de las tendencias con más fuerza. / Ilustración Eder Leandro Rodríguez
Foto: Ilustración Eder Leandro Rodríguez

La temporada de fin de año es una época que invita al entusiasmo, la alegría y la celebración. Novenas bailables, reuniones familiares, encuentros con amigos, Navidad y Año Nuevo también son eventos que requieren cierto esfuerzo para pensar en qué nos vamos a poner.

Aunque los tiempos han cambiado y han dejado de ser festividades protocolarias (ahora tiene relevancia la comodidad y usar pijama para recibir el Año Nuevo también es una opción entre millennials y generación Z), hay personas que siguen eligiendo el negro, el satín, los...

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

