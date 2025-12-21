¿Qué ropa usar en Navidad y Año Nuevo?

Los tonos café y borgoña son una de las tendencias con más fuerza. / Ilustración Eder Leandro Rodríguez Foto: Ilustración Eder Leandro Rodríguez

La temporada de fin de año es una época que invita al entusiasmo, la alegría y la celebración. Novenas bailables, reuniones familiares, encuentros con amigos, Navidad y Año Nuevo también son eventos que requieren cierto esfuerzo para pensar en qué nos vamos a poner.

Aunque los tiempos han cambiado y han dejado de ser festividades protocolarias (ahora tiene relevancia la comodidad y usar pijama para recibir el Año Nuevo también es una opción entre millennials y generación Z), hay personas que siguen eligiendo el negro, el satín, los...