¿Qué tipo de bolso se debe usar, según la ocasión?

Es clave la utilidad y que lo seleccione teniendo en cuenta su estilo personal.

Redacción Moda
03 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
Imagen de referencia. / Getty Images
Los bolsos son el complemento de cualquier look, se encuentran de todos los tamaños, materiales, estilos, colores y demás. Pero es clave elegirlos bien y de acuerdo a cada ocasión.

A la hora de escoger uno, “primero identifique su tipo de cuerpo y, según eso, determine cuál le va mejor. Un bolso bien escogido debe dar una sensación de balance y proporción”, asegura Gloria Saldarriaga en Simple Chic.

Otras de las recomendaciones es elegir el bolso de acuerdo a su actividad del día. “Si va a salir de la oficina para una exposición o una fiesta, por ejemplo, procure no ponerse un bolso grande y lleno de cosas”, dice Saldarriaga.

Recomendaciones de Gloria Saldarriaga, autora de Simple Sic, para elegir el bolso adecuado

  • Si usted es una persona alta, casi cualquier bolso le quedara bien. La recomendación es no usar carteras muy pequeñas, pues lo harán ver más largo.
  • Si es una mujer petite, le quedan bien los bolsos medianos con asas cortas.
  • Procure que su bolso no sea más grande que usted, ni más pequeño, para que no se pierda entre la pinta que lleva puesta.
  • Si lleva botas largas, se recomienda usar un bolso discreto y viceversa: si los zapatos son sutiles, el toque lo puede llevar la cartera.
  • Si va a asistir a un concierto, se recomienda un bolso pequeño o un canguro, son cómodos y funcionales.

También es clave la utilidad y que lo seleccione teniendo en cuenta su estilo personal.

Tipos de cartera y ocasión de uso

Tote bag: funcionan para el día a día.

Clutch, bolso pequeño y plano, tipo sobre: perfecta para una fiesta.

Bolso cruzado: funcional para viajar.

Shoulder bag: para la oficina.

Back pack: se considera como una mochila cool.

Beach bag: para la playa.

Straw bag: para viajes a clima cálido.

Bolso Baguette: el largo es más grande que su ancho. Muy cómodo.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.

