¿Qué tipo de bolso se debe usar, según la ocasión?

Los bolsos son el complemento de cualquier look, se encuentran de todos los tamaños, materiales, estilos, colores y demás. Pero es clave elegirlos bien y de acuerdo a cada ocasión.
A la hora de escoger uno, “primero identifique su tipo de cuerpo y, según eso, determine cuál le va mejor. Un bolso bien escogido debe dar una sensación de balance y proporción”, asegura Gloria Saldarriaga en Simple Chic.
Otras de las recomendaciones es elegir el bolso de acuerdo a su actividad del día. “Si va a salir de la oficina para una exposición o una fiesta, por ejemplo, procure no ponerse un bolso grande y lleno de cosas”, dice Saldarriaga.
Recomendaciones de Gloria Saldarriaga, autora de Simple Sic, para elegir el bolso adecuado
- Si usted es una persona alta, casi cualquier bolso le quedara bien. La recomendación es no usar carteras muy pequeñas, pues lo harán ver más largo.
- Si es una mujer petite, le quedan bien los bolsos medianos con asas cortas.
- Procure que su bolso no sea más grande que usted, ni más pequeño, para que no se pierda entre la pinta que lleva puesta.
- Si lleva botas largas, se recomienda usar un bolso discreto y viceversa: si los zapatos son sutiles, el toque lo puede llevar la cartera.
- Si va a asistir a un concierto, se recomienda un bolso pequeño o un canguro, son cómodos y funcionales.
También es clave la utilidad y que lo seleccione teniendo en cuenta su estilo personal.
Tipos de cartera y ocasión de uso
Tote bag: funcionan para el día a día.
Clutch, bolso pequeño y plano, tipo sobre: perfecta para una fiesta.
Bolso cruzado: funcional para viajar.
Shoulder bag: para la oficina.
Back pack: se considera como una mochila cool.
Beach bag: para la playa.
Straw bag: para viajes a clima cálido.
Bolso Baguette: el largo es más grande que su ancho. Muy cómodo.
