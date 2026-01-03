¿Qué tipo de bolso se debe usar, según la ocasión?

Imagen de referencia. / Getty Images Foto: Getty Images

Los bolsos son el complemento de cualquier look, se encuentran de todos los tamaños, materiales, estilos, colores y demás. Pero es clave elegirlos bien y de acuerdo a cada ocasión.

A la hora de escoger uno, “primero identifique su tipo de cuerpo y, según eso, determine cuál le va mejor. Un bolso bien escogido debe dar una sensación de balance y proporción”, asegura Gloria Saldarriaga en Simple Chic.

Otras de las recomendaciones es elegir el bolso de acuerdo a su actividad del día. “Si va a salir de la oficina para una exposición o una fiesta, por ejemplo, procure no ponerse un bolso grande y lleno de cosas”, dice Saldarriaga.

Recomendaciones de Gloria Saldarriaga, autora de Simple Sic, para elegir el bolso adecuado

Si usted es una persona alta, casi cualquier bolso le quedara bien. La recomendación es no usar carteras muy pequeñas, pues lo harán ver más largo.

Si es una mujer petite, le quedan bien los bolsos medianos con asas cortas.

Procure que su bolso no sea más grande que usted, ni más pequeño, para que no se pierda entre la pinta que lleva puesta.

Si lleva botas largas, se recomienda usar un bolso discreto y viceversa: si los zapatos son sutiles, el toque lo puede llevar la cartera.

Si va a asistir a un concierto, se recomienda un bolso pequeño o un canguro, son cómodos y funcionales.

También es clave la utilidad y que lo seleccione teniendo en cuenta su estilo personal.

Tipos de cartera y ocasión de uso

Tote bag: funcionan para el día a día.

Clutch, bolso pequeño y plano, tipo sobre: perfecta para una fiesta.

Bolso cruzado: funcional para viajar.

Shoulder bag: para la oficina.

Back pack: se considera como una mochila cool.

Beach bag: para la playa.

Straw bag: para viajes a clima cálido.

Bolso Baguette: el largo es más grande que su ancho. Muy cómodo.

