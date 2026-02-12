¿Qué va primero, la crema hidratante o el bloqueador solar?

El protector solar es clave en tu rutina diaria de cuidado de piel. Foto: pixabay

Durante los últimos años se ha presentado un “boom” por el cuidado de la piel. Las rutinas tiene una serie de pasos enfocados en prevenir problemas como el envejecimiento prematuro, enfermedades o, por prevención.

Las dermatólogas Faysully Quiroz Charris y Paola Andrea Macias Arias explican todo lo que necesita saber para cuidar correctamente su piel y cuáles son los pasos adecuados.

Los tipos de piel más comunes

Normal: textura uniforme, sin imperfecciones y equilibrada.

Seca: suele presentar descamación, tirantez y falta de luminosidad.

Grasa: exceso de brillo, poros dilatados y tendencia al acné.

Mixta: combina zonas grasas en la zona T: frente y nariz, con sequedad en mejillas.

Sensible: se enrojece o irrita con facilidad ante factores externos.

¿Qué debe usar cada tipo de piel?

Grasa: fórmulas seborreguladoras, como ácido salicílico, niacinamida, ácido azelaico, retinol, con texturas ligeras de preferencia en gel, emulsiones muy fluidas y sérum.

Seca: activos nutritivos como glicerina, ácido hialurónico y ceramidas y antioxidantes como vitamina E y C.

Mixta: combinaciones equilibradas, hidratantes ligeros y antioxidantes. Las texturas en serum son una buena alternativa para este tipo de piel.

Sensible: fórmulas hipoalergénicas, sin fragancias ni alcohol, con ingredientes calmantes como el agua termal, aloe vera y extracto de avena.

Para todos los tipos de piel es indispensable el protector solar.

Rutina básica de skincare: ¿va primero la crema hidratante o el bloqueador solar?

La base de cualquier rutina incluye: limpiador, hidratante y protector solar (este es el último paso porque se encarga de proteger).

Luego, se pueden añadir productos específicos según la necesidad:

Un sérum antioxidante en piel normal.

Un tratamiento matificante en piel grasa.

Un bálsamo reparador en piel sensible.

Un hidratante con textura cremosa para piel seca.

Lo importante es no saturar la rutina con demasiados pasos y priorizar la constancia.

Los pasos para una rutina acorde a cada necesidad y condición de la piel serían:

Loción - limpiador (preparar). Contorno de ojos. Sérum (hidratar). Crema (conservar la hidratación, dar firmeza y alizar arrugas). Bloqueador.

¿Qué rol juega el protector solar en la rutina de skincare?

El protector solar es el paso más importante de toda rutina de cuidado de la piel. Nos protege frente al daño acumulativo causado por la radiación ultravioleta, que no sólo acelera el envejecimiento, sino que también es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel.

