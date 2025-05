Quería crear una marca de tenis locales y a un buen precio: Sergio Serrano

Sergio Andrés Serrano , creador y fundador de la marca de tenis urbanos Alicia Wonderland. / Cortesía Foto: sergioandresserra5

Hace 16 años, en mayo de 2009, Sergio Andrés Serrano Ríos revolucionó el mercado de la moda de Bucaramanga con Alicia Wonderland, una empresa que, inicialmente fue de camisetas para jóvenes, pero que se convirtió en una marca de zapatos urbana.

Dos estilos de zapatos en lonas le permitieron a Serrano destacarse en el mercado en el que sus padres Edgar Serrano y Martha Ríos trabajaban y, cuando su idea de negocio funcionó, se convirtieron en sus socios.

La empresa santandereana y familiar tiene su punto principal en Bucaramanga, emplea a 1.000 vendedores por catálogo en el país y a más de 100 distribuidores oficiales. Además, cuenta con una planta de producción propia y una línea de dotaciones para empresas colombianas. La marca también ha participado en eventos como Santander Fashion Week.

Serrano, de 36 años, cuenta en Las 10 preguntas sobre moda de EE, lo que lo motivó a entrar en el mundo de la moda, la evolución de su empresa y sus sueños.

Cuando eras niño, ¿qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de ese niño que se imaginaba ciertas cosas?

Cuando era niño la moda era lejana y pensaba que solo las personas ricas podían disfrutarla. Me encantaba ver revistas, programas en televisión y preguntarme: “¿Cómo hago para estar ahí? ¿Qué podría hacer para ser el que sale en la foto?”.

¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Tuve a posibilidad de graduarme de un colegio privado de Bucaramanga y estar rodeado de personas privilegiadas que podían estrenar muchos zapatos al año, mientras que yo solo tenía un par de tenis al año (los que me compraban en diciembre), así que cuando entré a la universidad siempre tuve el pensamiento de crear una marca que le permitiera a la mayoría de las personas usar tenis locales, cool y a un buen precio, para no depender de marcar extranjeras, que adicionalmente eran carísimas.

¿Quién es tu ícono de moda?

Me encanta el estilo de Brian Sacawa, Johannes Huebl y Renzo Rosso, porque desde sus perspectivas llevan un gran contenido de moda masculina al mundo.

Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Mi mejor atuendo siempre estará acompañado de un par de TenisAW. Desde hace 16 años solo uso mi marca de zapatos, así que ese outfit ideal y soñado sería en otoño en el sur de Italia, con un pantalón de tela recto sobre los tobillos color crema, una camisa blanca oxford oversize, con un suéter de punto sobre los hombros, gafas de sol de marco dorado clásicas, un buen reloj, oliendo delicioso con mi perfume maderoso favorito del momento. Lo he imagino tantas veces que es una escena que espero vivir pronto.

¿Qué es lo más importante para crear una colección?

Me encanta crear para mí, sigo siendo ese niño que soñaba con tener miles de tenis en su clóset, así que siempre que viene una nueva colección, baso las tendencias del mercado en mis necesidades, gustos y outfits, y siempre el resultado ha sido algo que amo usar y que miles de personas también.

¿Cómo describirías tu estilo?

El estilo es una forma de comunicar mis emociones, así que podrían encontrarse desde un Sergio clásico, monocromático y tradicional, hasta uno más urbano, rebelde y comfy. Mi mensaje siempre ha sido ser lo que queramos ser.

¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Bucaramanga es una ciudad reconocida por su gente pujante, pero también de carácter fuerte, esa mezcla te lleva a tener mucho carácter para pensar, ser, decir y actuar, así que, tanto en mi vida personal, como profesional, lo que ves, es lo que hay.

¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

Tengo muchos recuerdos preciados, pero justo por esta época, hace 16 años, estaba creando la marca y se acercaba el cumpleaños de mi mamá, una fecha que llevábamos años sin celebrar por nuestra situación económica, pero dos semanas después de lanzar la marca, utilicé todas mis ganancias para celebrar su cumpleaños y le hice una carta a mano en la que le prometía que, a partir de ese día, todo sería diferente, y así fue.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

He recibido muchos consejos, pero puedo recordar dos que me han ayudado mucho: El mundo es de lo que escuchan y la lógica no existe. Cuando me piden un consejo casi siempre les digo: no escuchen a todo el mundo, que la terquedad es de locos y los locos resultan siendo sabios.

Cuando mencionen tu nombre, ¿qué te gustaría que las personas pensaran?

Me encantaría que pensaran que estoy loco, que soy un soñador y un trabajador incansable, y que he dejado un legado tocando vidas y corazones.

