¿Quién diseñó el traje típico que usó Vanessa Pulgarín en Miss Universo?

Vanessa Pulgarín con su vestido de traje tipíco en Tailandia. /EFE/EPA/Rungroj Yongrit Foto: EFE - RUNGROJ YONGRIT

El traje de tipíco que Vanessa Pulgarín usó en Miss Universe 2025, realizado en Pattaya, Tailandia, ha sido uno de los más comentados de la jornada preliminar.

Vanessa tiene 33 años, es de Medellín, mide 1,78 metros y es comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. En el 2017 también había participado en el Concurso Nacional de Belleza en el que representó a su departamento.

La antioqueña apareció en el escenario del National Costume, el desfile en el que las candidatas muestran un traje tipíco de su país, con un vestido dorado inspirado en el oro, “la tierra, el sol, la luna y la divinidad, creado por el diseñador Alfredo Barraza.

De acuerdo con RCN, “rindió homenaje a las antiguas civilizaciones precolombinas, especialmente en los pueblos que habitaron en Colombia, como los muiscas, trayronas y quimbayas. Comunidades con una relación especial con el oro”.

El diseñador barranquillero Alfredo Barraza se dio a conocer por sus diseños creados y utilizados desde 1984 por las candidatas al Concurso Nacional de Belleza, celebrado en Cartagena.

Aunque estudió arquitectura en la Universidad Autónoma del Caribe, se enfocó en el diseño de moda, inspirado por su mamá, quien era modista.

El diseñador también ha creado diseños para las reinas del Carnaval de Barranquilla y ha presentado sus creaciones en plataformas como Colombiamoda.

La gala de elección y coronación de Miss Universo será el próximo viernes 21 de noviembre de 2025.

