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¿Quién diseñó el vestido que usó Karol G en Con Cora Land?

La cantante colombiana fue la anfitriona de la gala benéfica de su fundación.

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Redacción Moda
21 de marzo de 2026 - 06:00 p. m.
Karol G en el "after party" de Vanity Fair. Amy Sussman/ Getty Images for Vanity Fair/
Karol G en el "after party" de Vanity Fair. Amy Sussman/ Getty Images for Vanity Fair/
Foto: Getty Images via AFP - AMY SUSSMAN
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La cantante colombiana lució un vestido asimétrico plateado de la firma Celia Kritharioti para la gala benéfica de su fundación Con Cora, que se realizó este 20 de marzo en Miami.

El vestido hace parte de la colección primavera verano 2026 de la firma Celia Kritharioti.

Celia Kritharioti es una de las diseñadoras de moda más reconocidas de Grecia. Su talento, visión y estética se reflejan en todas sus creaciones. El deseo de Celia, de acuerdo con su página web, es que “la confianza de la mujer que viste mis prendas aumente al subir la cremallera”.

En cuanto a los accesorios, llamó la atención el bolso de Judith Leiber de una guacamaya.

La artista lució su nuevo corte bob con un ‘wet look’ y joyas a tono.

El estilismo estuvo a cargo de Brett Alan Nelson.

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Por Redacción Moda

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Bueno Bueno(20426)Hace 1 hora
Me parece bastante bueno excepto esa ridícula cola que se arrastra
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