¿Quién diseñó el vestido que usó Michelle Char, reina del Carnaval de Barranquilla 2026?

Michelle Char Fernández fue elegida por la junta directiva del Carnaval de Barranquilla como la reina para 2026.

Char, de 23 años, utilizó un impresionante vestido diseñado por Alfredo Barraza para la Lectura del Bando, el acto que abre la fiesta más grande de Colombia y que este año rendirá homenaje a la raíz cultural y ancestral del Carnaval.

“¡Rai ma negro! Me vestí con la riqueza y el brillo que heredamos de las manos africanas, de la herencia de la fuerza, resistencia y tambores que hace grande nuestro carnaval", escribió la barranquillera en su cuenta de Instagram para contar detalles sobre la inspiración del traje.

Vale la pena mencionar que el pasado sábado, la reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, decretó el inicio del goce carnavalero hasta el miércoles de cenizas con la puesta escena ‘Raíz Negra’, que tuvo más de 700 artistas, dirigida por Pedro Díaz y que exaltó el legado africano y su influencia en el Caribe.

“Te luciste, mi Alfredo Barraza, hiciste una joya para la historia”, agregó la soberana número 90 de la fiesta.

Char comenzó desde pequeña su formación en la escuela de Julie de Donado e hizo parte del Ballet de Barranquilla durante 10 años. En 2018, fue capitana juvenil del Country Club y ha hecho parte de grupos folclóricos como Kadanzá, la cumbiamba La Revoltosa y la comparsa Pasión Latina. Desde hace tres años integra el grupo Fuerza Negra, ganando junto a ellos dos Congos de Oro.

También estudió diseño de interiores y productos en la Universidad NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, en Milán. Tiene una empresa de moda, 08mil, inspirada en el código postal de la ciudad.

¿Quién es Alfredo Barraza?

El reconocido diseñador barranquillero Alfredo Barraza se dio a conocer por sus diseños creados y utilizados desde 1984 por las candidatas al Concurso Nacional de Belleza, celebrado en Cartagena.

Aunque estudió arquitectura en la Universidad Autónoma del Caribe, se enfocó en el diseño de moda, inspirado por su mamá, quien era modista.

El diseñador también ha creado diseños para las reinas del Carnaval de Barranquilla y ha presentado sus creaciones en plataformas como Colombiamoda.

