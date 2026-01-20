Valentino: el adiós al último gran emperador de la moda

El diseñador de moda italiano Valentino Garavani celebró 45 años en el mundo de la moda con el estreno de su última línea de alta costura en el «Complesso Monumentale di Borgo Santo Spirito in Sassia», en Roma, Italia, el 7 de julio de 2007. EFE/EPA/Alessandro Di Meo Foto: EFE - ALESSANDRO DI MEO

¿Qué tan fácil puede ser adjudicarse un color? El diseñador italiano Valentino lo hizo y no se trató de cualquier tono, sino de uno que terminó convirtiéndose en su sello: “el rojo Valentino”. Ese tono intenso, que el mundo de la moda relaciona directamente con él, surgió tras ver una ópera en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

Valentino Garavani, más conocido como Valentino, murió este lunes 19 de enero en Roma. El último de los grandes diseñadores de la moda del siglo XX falleció a los 93 años y dejó un importante legado para la...