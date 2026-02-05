Versace nombra al belga Pieter Mulier como director artístico

Imagen de referencia. / Stephane de Sakutin / AFP Foto: AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

El diseñador belga Pieter Mulier fue nombrado como director artístico de Versace, pocos días después de anunciar su salida de Alaïa tras cinco años. El anunció lo hizo Prada, el nuevo propietario de la marca italiana.

“Estamos convencidos de que realmente puede liberar todo el potencial de Versace y que sabrá entablar un diálogo fructífero con el poderoso legado de la casa”, declaró en un comunicado Lorenzo Bertelli, presidente ejecutivo de Versace y director de marketing del grupo Prada.

El creador tendrá la difícil misión de relanzar Versace tras la salida prematura, en diciembre, de su director artístico Dario Vitale, quien había llegado desde Miu Miu en abril de 2025 para suceder a Donatella Versace.

Antes de asumir sus funciones el 1 de julio de 2026, el modisto presentará su última colección de Alaïa en la próxima Semana de la Moda de París en marzo.

Su salida de Alaïa

“Agradecemos sinceramente a Pieter por su visión y su compromiso, que han escrito un capítulo importante en la evolución continua de la casa”, dijo Myriam Serrano, directora general de Alaïa, propiedad del grupo Richemont, al medio especializado Women’s Wear Daily (WWD).

“El estudio garantizará la continuidad durante el periodo interino hasta que se confirme una organización creativa”, precisó la marca, deseándole al diseñador “mucho éxito en sus proyectos futuros”.

Mulier, un creador muy discreto, supo imponerse en los últimos años como uno de los estilistas más respetados de su generación.

Nacido en Ostende, Bélgica, y formado en arquitectura, Mulier fue descubierto a principios de los años 2000 por su compatriota Raf Simons, quien lo incorporó a su equipo para la línea masculina.

El estilista se convirtió rápidamente en la mano derecha de Simons y lo siguió a Jil Sander, luego a Dior en 2012, y finalmente a Calvin Klein en 2016.

En 2021, fue nombrado al frente de Alaïa, convirtiéndose en el primer director artístico de la firma desde el fallecimiento de su fundador, Azzedine Alaïa, en 2017.

En cinco años, el belga --galardonado en noviembre con el premio internacional a diseñador del año en los CFDA Awards en Nueva York-- logró proyectar la marca a nivel internacional, cosechando buena crítica y éxito comercial.

Vale la pena mencionar que Versace no tenía director artístico desde que Dario Vitale se fue en diciembre, menos de nueve meses después de su nombramiento.

Versace, casa fundada en 1978 por el diseñador Gianni Versace y su hermano Santo, sigue siendo un ícono de la moda italiana, con colecciones lujosas y sensuales.

Pero la marca se debilitó tras siete años dentro del grupo estadounidense Capri Holdings (marcas Michael Kors y Jimmy Choo), y Prada concluyó su adquisición en 2025 por 1.250 millones de euros, formando así un nuevo gigante italiano de la moda.

Estos cambios se enmarcan en un contexto de renovación de las direcciones artísticas de las grandes casas de moda en los últimos dos años, en un contexto de dificultades económicas del sector del lujo.

