¿Quién es Grace Wales Bonner, la nueva directora creativa de Hermès?

La marca de lujo francés Hermès anunció el nombramiento de la diseñadora Grace Wales Bonner al frente de la línea prêt-à-porter masculina, en remplazo de Véronique Nichanian que ocupó el cargo durante casi cuatro décadas.

La estilista británica presentará su primera colección para Hermès en enero de 2027, indicó el grupo en su comunicado.

Grace Wales Bonner, diplomada de la prestigiosa escuela de moda Central Saint Martins de Londres, tiene una sólida experiencia en la moda masculina con su marca homónima, que desarrolla desde hace una década.

El director artístico general de Hermès, Pierre-Alexis Dumas, se declaró “encantado” con el nombramiento.

“Su visión contemporánea de la moda, la artesanía y la cultura seguirá marcando el estilo del prêt-à-porter masculino de Hermès, combinando con confianza su visión de la época y el legado de la casa”, afirmó en el comunicado.

Por su parte, Grace Wales Bonner se congratuló de incorporarse a “una marca tan mágica”. “Abrir este nuevo capítulo, formar parte de esta estirpe de artesanos y creadores es un sueño para mí”, dijo.

Hermès anunció la semana pasada la salida de la diseñadora francesa Véronique Nichanian, de 71 años, tras 37 trabajando para la marca.

La firma dijo que Nichanian presentará en enero, durante la Semana de la Moda de París otoño-invierno 2026-2027, su último desfile para la casa.

En un contexto en que el mercado del lujo enfrenta retos económicos y comerciales, Hermès no está en crisis. La marca, cuyas ventas no dejan de crecer, vio aumentar su facturación en más de un 7% en el primer semestre de 2025, hasta alcanzar los 8.000 millones de euros.

En estas circunstancias, la dirección del grupo mencionó la posibilidad de lanzarse a la alta costura en 2026 o 2027.

