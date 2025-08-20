¿Quién es Riccardo Bellini, el nuevo CEO de Valentino?

Un modelo desfila por la pasarela con una creación de la colección otoño-invierno de Maria Grazia Chiuri y Pier Paolo Piccioli para la firma Valentino, durante la Semana de la Moda de París, Francia, el 15 de enero del 2014. / Imagen de referencia / EFE/Yoan Valat Foto: EFE - YOAN VALAT

Riccardo Bellini será el nuevo director ejecutivo de Valentino desde el próximo 1 de septiembre.

“Con la llegada de Riccardo, estamos impulsando la trayectoria de Valentino. Su amplia experiencia en el sector del lujo, su visión estratégica y su liderazgo probado —junto con la poderosa visión creativa de Alessandro Michele— llevarán a la Maison hacia adelante y reforzarán su identidad única”, dijo Rachid Mohamed Rachid, CEO de Valentino.

Bellini cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la industria de la moda y el lujo. Fue consejero delegado de Maison Margiela, Chloé y Mayhoola. Se graduó de la Universidad Bocconi y la Escuela de Negocios IESE.

Vale la pena mencionar que en enero de este año fue nombrado como director general de Mayhoola, un grupo que incluye las marcas Valentino, Balmain y Pal Zileri.

“Bellini trabajará en estrecha colaboración con el presidente y director ejecutivo de Mayhoola, Rachid Mohamed Rachid, para supervisar la estrategia, las operaciones y el desarrollo de la cartera del grupo de lujo”, dijo en su momento The Business of Fashion.

Vale la pena mencionar que la Maison Valentino fue fundada en 1960 por Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti. “La Maison Valentino juega un papel importante en el ámbito del lujo a través de la tradición y la innovación, una combinación necesaria para una industria creativa que genera el sentido de la belleza”, dice la casa en su página web oficial.

La moda de Valentino se despliega a través de las líneas de Alta Costura y Prêt-à-Porter para mujer y hombre, así como de las líneas de accesorios Valentino Garavani que incluyen zapatos, bolsos, pequeña marroquinería, gafas, pañuelos, corbatas y fragancias. Un universo estético, presente en más de 100 países a través de 175 tiendas Valentino de gestión directa y más de 1500 puntos de venta.

