Tras casi 40 años, Véronique Nichanian se despidió de Hermès con una última colección

Ninguna diseñadora ha estado tanto tiempo al frente de una casa como Véronique Nichanian al timón de Hermès, para quien este sábado presentó su última colección de hombre tras 38 años ininterrumpidos como responsable de la prestigiosa firma.

“Son muchas emociones, porque no es una retrospectiva, no es para nada nostálgico, pero ver a toda la gente que me quiere, que me abraza, que me dice que les conmueve... Todo ese cariño, ese amor, es muy fuerte”, dijo la estilista de 71 años tras este desfile, en el palacio Brongniart, en el centro de París.

“Fue una colección como las otras. Probablemente la concebí como las demás, pero a modo de guiño, incluí pasajes de distintas colecciones, como conjuntos que eran de 1991, o de 2001, 2010, para demostrar lo atemporales que son las prendas de Hermès. Están hechas para hoy y para siempre”, explicó.

Al terminar el desfile, varias pantallas gigantes mostraron una compilación de imágenes de Nichanian saludando en la pasarela en ediciones pasadas.

Numerosas personalidades asistieron al evento, como los cantantes estadounidenses Usher y Travis Scott, el actor de “Gossip Girl” Ed Westwick, y también el diseñador británico Paul Smith, en uno de los desfiles más esperados de esta Semana de la Moda en la capital francesa.

Su último desfile

El último desfile de Nichanian para Hermès, en el que se han presentado las propuestas para el otoño-invierno 2026-27, ha tenido lugar en el Palais Brongniart, construido a principios del siglo XX para albergar la Bolsa de París, donde presentaron abrigos, amplias chaquetas y trajes, trío estrella de una colección compuesta de 59 looks.

Además de espectaculares abrigos, chaquetas y trajes rectos y cruzados, en ocasiones de raya diplomática, se vieron envolventes jerséis, algunos de cuello alto, sobre camisas, parkas e impermeables. En cuanto a pantalones, los de cuero tuvieron gran protagonismo.

Nuevamente, pieles de ternera y cordero, así como cashmeres formaron parte de multitud de looks, junto a una combinación de tejidos técnicos como el neopreno, en ocasiones. “Materias excepcionales, sin apariencia. Prendas para hoy y para siempre”, se leía en el dossier que cada invitado encontraba en su asiento.

Creaciones atemporales y algunas reversibles. En el pase no faltaron looks sorprendentes, como los dos últimos: un traje en cocodrilo brillante, al que le seguía un abrigo del mismo material.

Un despliegue del buen gusto y gran calidad al que durante casi cuarenta años, o lo que equivaldría a más de setenta colecciones, ha acostumbrado Nichanian. En ellas confort y sobriedad, sin olvidar los detalles, van de la mano.

En el terreno de los accesorios, bolsos en piel, la mayoría, del modelo Plume, aunque también en lona; bufandas, cinturones reversibles, broches, anillos y botines fueron el detalle final de los looks presentados.

La paleta de colores fue por ese camino de la coherencia y la atemporalidad: azules, grises, caqui, marrones, y topo, entre otros.

¿Quién es Véronique Nichanian?

La creadora, nacida en 1954 tomó el relevo de longevidad tras el fallecimiento de Karl Lagerfeld, que pasó más de medio siglo en Fendi y más de tres décadas en Chanel.

Véronique Nichanian deja la dirección artística del universo masculino de Hermès por decisión propia, aunque es posible que continúe como consultora para la casa.

Nichanian hizo el anuncio en octubre de 2025, porque quería dedicar más tiempo a otras cosas, especialmente a “hacer realidad un sueño de hace tiempo”: pasar varios meses en Japón. Seguirá trabajando para Hermès, en la sección de la seda y el cuero masculino.

“Tomé la decisión con detenimiento porque considero que es el momento adecuado para mí y para la casa, que también tendrá otra creadora”, dijo el sábado en el desfile.

A partir de la próxima colección, la del verano de 2027, que se presentará en junio, la encargada de la misma será la británica Grace Wales Bonner, especialista igualmente en crear prendas masculinas, quien toma el testigo en firma.

“Es una joven de talento, parece decidida. Seguramente hacía falta una ruptura tras 37 años, y eso es lo que ella va a expresar. Está bien, es acertado, y me alegra”, aseguró Nichanian a la revista Madame Figaro a principios de enero.

La línea femenina de Hermès sigue dirigida por Nadège Vanhée-Cybulski, al frente desde 2014.

Sobre esta ‘maison’ se han escrito buen número de libros. El último de ellos, y antes del 190 aniversario de la casa, que tendrá lugar el próximo año, veía la luz en Francia hace pocos meses, en la editorial L’Imprévu. Se trata del escrito originalmente en italiano por Mara Cappelletti, bajo el título ‘Hermès Phylosophy’.

Tras el último desfile de Véronique Nichanian, y donde los invitados se han levantado para aplaudir al finalizar, se ha organizado una fiesta de despedida en el mismo lugar.

Este cambio en la dirección creativa se enmarca en un contexto global de renovación de los responsables artísticos en otras grandes marcas, como Chanel, Dior o Gucci, en momentos en que el mercado del lujo enfrenta retos económicos y comerciales.

Hermès, sin embargo, parece no sentir esta crisis. La marca, cuya publicación de resultados anuales se espera para el 12 de febrero, vio crecer su facturación un 6,3% en los nueve primeros meses de 2025, hasta 11.900 millones de euros (unos 14.000 millones de dólares).