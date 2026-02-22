Publicidad

Home

Moda e Industria
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Quién es “Yayi” Pérez, la diseñadora detrás de las guayaberas de Bad Bunny?

Yazmín ”Yayi” Pérez le diseñó ocho prendas originarias de la región Caribe (especialmente de Cuba y con influencia de México), al reguetonero para su residencia en Puerto Rico. La prenda tiene cuatro bolsillos, alforzas, está hecha con lino y con bordados a mano.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Lucety Carreño Rojas
Lucety Carreño Rojas
22 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
El artista Bad Bunny usó varias de las guayaberas que le diseñó "Yayi" Pérez durante su residencia en Puerto Rico. / Cortesía - Ilustración: Jonatha Bejarano
El artista Bad Bunny usó varias de las guayaberas que le diseñó "Yayi" Pérez durante su residencia en Puerto Rico. / Cortesía - Ilustración: Jonatha Bejarano
Foto: Cortesía - Ilustración: Jonatha Bejarano

“Maldita sea, otro apagón”, canta Bad Bunny en el El Apagón, su canción de protesta en la que denuncia la crisis energética en Puerto Rico. El tema lo interpretó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en una escenografía que cuido los detalles: cuatro postes de luz que chispeaban mientras él y tres bailarines, vestidos de blanco y con la pava (el sombrero típico boricua), danzaban.

“La situación en Puerto Rico no es fácil. Somos parte de Estados Unidos, pero tenemos pocos recursos. Tenemos el beneficio de ir libremente, así que...

Lucety Carreño Rojas

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

Temas recomendados:

ModaEE

Estilo de vida

PremiumEE

"Yayi" Pérez

Bad Bunny

Guayaberas

Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.