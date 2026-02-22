¿Quién es “Yayi” Pérez, la diseñadora detrás de las guayaberas de Bad Bunny?

El artista Bad Bunny usó varias de las guayaberas que le diseñó "Yayi" Pérez durante su residencia en Puerto Rico. / Cortesía - Ilustración: Jonatha Bejarano Foto: Cortesía - Ilustración: Jonatha Bejarano

“Maldita sea, otro apagón”, canta Bad Bunny en el El Apagón, su canción de protesta en la que denuncia la crisis energética en Puerto Rico. El tema lo interpretó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en una escenografía que cuido los detalles: cuatro postes de luz que chispeaban mientras él y tres bailarines, vestidos de blanco y con la pava (el sombrero típico boricua), danzaban.

“La situación en Puerto Rico no es fácil. Somos parte de Estados Unidos, pero tenemos pocos recursos. Tenemos el beneficio de ir libremente, así que...