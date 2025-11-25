¿Quién fue Paul Costelloe, el estilista de la princesa Diana?

El diseñador irlandés Paul Costelloe reacciona tras su desfile durante la Semana de la Moda de Londres el 21 de febrero de 2025. / EFE/EPA/Neil Hall Foto: EFE - NEIL HALL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El diseñador irlandés Paul Costelloe, que presentó sus colecciones en la Semana de la Moda de Londres durante unos cuarenta años y fue el estilista de la princesa Diana, falleció a los 80 años, anunció su familia el sábado.

Murió en Londres tras “una breve enfermedad”, rodeado de su esposa y sus siete hijos, según el comunicado familiar.

Hasta septiembre Costelloe seguía presentando colecciones en la Semana de la Moda de Londres, donde desfiló por primera vez en 1984.

Este diseñador, que tenía nacionalidades irlandesa y estadounidense, creaba siluetas muy femeninas, coloridas y elegantes.

Después de estudiar en la Academia Grafton de Diseño de Moda de Dublín, Costelloe se mudó a París al principio de su carrera antes de trasladarse a Milán y Nueva York, pero finalmente regresó a Irlanda para fundar su propia marca, Paul Costelloe Collections, en 1979.

En 1983 se convirtió en estilista de la princesa Diana, colaboración que continuó hasta su fallecimiento en 1997.

Trabajó con diseñadores como Jacques Esterel, La Rinascente en Milán y Anne Fogarty en Nueva York.

Los diseños de Costelloe se destacan por la calidad, la atención al detalle y la funcionalidad.

Ha desarrollado colecciones de ropa para mujer y hombre, bolsos, accesorios y ha establecido un negocio de vestuario corporativo para grandes empresas y equipos deportivos.

Su marca resalta por ofrecer lujo accesible a través de piezas bien hechas que reflejen calidad y estilo, según los expertos.

Costelloe dividía su tiempo entre su residencia en el barrio londinense de Putney y Monkstown, en Irlanda.

En los últimos años de su vida, continuó diseñando y en septiembre del año pasado lanzó su colección de vestidos de novia.

Según su sitio internet, comenzó en la moda en la Cámara Sindical de la Alta Costura en París. Luego trabajó para el diseñador Jacques Esterel antes de trasladarse a Milán y después a Nueva York.

Su padre, indica hoy el diario Irish Times, fue dueño de una fábrica de gabardinas en Dublín, lo que le permitió familiarizarse con materiales y telas desde muy pequeño.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.