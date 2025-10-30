Ropa para la vida cotidiana: la colección de Glenn Martens para H&M 

H&M x Glenn Martens. / Cortesía H&M Foto: Cortesía H&M

Glenn Martens, el diseñador belga, está redefiniendo el panorama de la moda contemporánea. El martes se conoció la colección cápsula cocreada con la cantante colombiana Karol G y la esperada colección junto a la marca sueca H&M.

La nueva colaboración se enmarca en el concepto de democratizar la moda al ofrecer a un público más amplio la oportunidad de acceder a diseños característicos de Martens.

“Veo esta colección como una gran familia de prendas, todas con múltiples propósitos y personalidades: como las personas, crecen y cambian cada día. Siempre me han interesado las prendas que realmente usamos en la vida cotidiana, y la idea de arquetipos y básicos de armario fue el punto de partida para este proyecto tan especial y alegre con H&M”, dijo Glenn Martens.

Una colección que celebra la autoexpresión

La colección cuenta con una gama diversa y versátil de productos que combina ropa femenina, masculina, piezas unisex y accesorios.

“La colección transforma arquetipos clásicos de vestimenta en formas nuevas e inesperadas”, aseguró la marca. En un proceso investigado, Martens exploró el archivo de H&M para seleccionar una serie de piezas clave que los consumidores adoran, desde camisetas básicas hasta camisas de cuadros imprescindibles, chaquetas bomber y jeans.

Cada pieza fue reinventada para jugar con efectosy técnicas de personalización. “Muchas prendas pueden ser transformadas por quien las use, gracias al uso de técnicas de remodelado como el foil y el alambrado, que permiten crear formas escultóricas”, explicó la empresa.

Ann-Sofie Johansson, directora de diseño de H&M, dijo que se trata de una de las colaboraciones más creativas que han hecho. “Glenn es un talento increíble y un pensador radical, y estos diseños excepcionales juegan con los arquetipos y con la esencia misma de lo que significa vestirse cada día. La campaña es muy especial: ya es icónica”.

La colección también rinde homenaje al recorrido de Martens como diseñador y a su trabajo para Y/Project, con varias piezas –desde botas hasta estampados– que hacen referencia a diseños clave de archivo.

Un retrato familiar, la inspiración para la campaña

El humor también es una parte central del trabajo de Martens, y tanto la colección como la campaña abrazan el ingenio y la autoexpresión. Para la campaña, Martens presenta una versión renovada del retrato familiar, con un elenco de personajes que incluye a los íconos de la actuación Joanna Lumley y Richard E. Grant, junto a nuevos rostros emergentes.

“Fue muy divertido formar parte del retrato familiar especial de Glenn Martens y H&M. Siempre digo que la mejor moda es la que rompe las reglas: la gente debería vestir lo que quiera, y admiro el espíritu audaz de Glenn y su ojo para darle giros inusuales a las cosas”, dijo Joanna Lumley, actriz británica.

Por su parte, el actor Richard E. Grant expresó su emoción: “¡Qué oportunidad tan especial colaborar con Glenn Martens, Joanna Lumley y H&M! Me encanta el espíritu de la colección: cualquiera puede usarla a su manera y expresar su personalidad. ¡La sesión fue una locura! Me encantó interpretar al patriarca de este grupo tan elegante como heterogéneo".

