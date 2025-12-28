Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Moda e Industria
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Ropa y colores que estarán de moda en 2026: estas serán las tendencias del año

El retorno de los 80, el sombrero más icónico de Jackie Kennedy y la nostalgia de los 2000 serán algunas de las tendencias que definirán el próximo año.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Lucety Carreño Rojas
Lucety Carreño Rojas
28 de diciembre de 2025 - 04:00 p. m.
Imagen de referencia. / Getty Images
Imagen de referencia. / Getty Images
Foto: Getty Images

No hay nadie mejor que Miranda Priestly para explicar de dónde vienen y cómo funcionan las tendencias en la moda. La editora en jefe de la revista Runway (interpretada por Meryl Streep) en un icónico monólogo sobre el color azul cerúleo le explica a Andy Sachs (Anne Hathaway) que en esta industria nada se elige al azar.

Las tendencias nacen de las pasarelas (específicamente, de las mentes de grandes creativos al frente de las más importantes casas de moda y de grupos de trend setters), cantantes y figuras influyentes, y luego se...

Lucety Carreño Rojas

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

Temas recomendados:

ModaEE

Estilo de vida

PremiumEE

Tendencias de moda para 2026

Colores y ropa en tendencia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.