Ropa y colores que estarán de moda en 2026: estas serán las tendencias del año

Imagen de referencia. / Getty Images Foto: Getty Images

No hay nadie mejor que Miranda Priestly para explicar de dónde vienen y cómo funcionan las tendencias en la moda. La editora en jefe de la revista Runway (interpretada por Meryl Streep) en un icónico monólogo sobre el color azul cerúleo le explica a Andy Sachs (Anne Hathaway) que en esta industria nada se elige al azar.

Las tendencias nacen de las pasarelas (específicamente, de las mentes de grandes creativos al frente de las más importantes casas de moda y de grupos de trend setters), cantantes y figuras influyentes, y luego se...