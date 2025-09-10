San Victorino, el Restrepo y Artesanías de Colombia aterrizan y desfilan en Madrid

Marcas de San Victorino y el Restrepo estarán en Nueva York. / Cortesía CCB Foto: Cortesía CCB

Siete marcas originarias de San Victorino y el Restrepo participarán en el Salón Internacional de Moda, Calzado y Accesorios (Momad) en Madrid, España.

El evento celebrará su edición de septiembre en Ifema Madrid del 11 al 13 de septiembre con la participación de más de 250 marcas y un programa de actividades que incluye desfiles y conferencias.

La pasarela de las marcas colombianas se realizará este jueves 11 de septiembre en el pabellón 10 del recinto ferial. Además, se inaugurará el stand de la Cámara de Comercio de Bogotá.

La entidad, a través de su programa Puente, que se realizó por primera vez en Bogotá Fashion Week (BFW), fue la encargada de llevar a las marcas colombianas. Vale la pena mencionar que el programa busca la internacionalización de jóvenes talentos del sector.

Desde septiembre de 2023 la Cámara de Comercio de Bogotá está trabajando de la mano con estos empresarios. Por ejemplo, realizaron el desfile San Victorino a la moda para generar procesos de transformación e incluir al corazón del tejido productivo del sector textil en la agenda de moda de la ciudad. Y, el año pasado, BFW extendió un pasillo para la primera pasarela de los empresarios de ese sector.

De acuerdo con cifras de la CCB, el aporte de San Victorino a la economía popular “se debe a que en este sector se surten los principales negocios y establecimientos de comercio que atienden las necesidades de vestir de los estratos 1, 2 y 3″. Además, representa cerca del 6 % del total de exportaciones de Bogotá y la región.

¿Cuáles son las participantes de Bogotá Fashion Week?

La pasarela de MOMAD contará con siete marcas que representan “la diversidad y el dinamismo de la moda en Bogotá. Un conjunto de propuestas innovadoras que destacan por su identidad, calidad y proyección internacional”, resaltaron los organizadores de Momad.

El Maletero: chaquetas de cuero personalizadas con intervenciones artísticas.

KOTT RISK: prendas femeninas contemporáneas fabricadas con materiales nacionales, moda consciente con identidad.

OC59: calzado artesanal enfocado en confort y estilo funcional.

With Love María: bolsos y accesorios femeninos que mezclan tradición con diseño contemporáneo.

Santina Boots: calzado femenino elegante, cómodo, liderado por mujeres.

NUNK / NK: especializadas en hoodies, joggers y camisetas urbanas, destacando la calidad de telas y visión global.

Seven7: marca con presencia en 16 países, capacidad de producción industrial y línea innovadora “S7couture”.

Artesanías de Colombia también estará en MOMAD 2025

Artesanías de Colombia compartirá espacio con Procolombia y presentará una selección de piezas que narran las historias de artesanos que han transmitido su oficio de generación en generación, así como de comunidades indígenas y poblaciones vulnerables que encuentran en la artesanía una forma de preservar su identidad y proyectarse al mundo.

Momad 2025

A lo largo de las jornadas, el escenario acogerá colecciones de distintas firmas y creadores, como Núñez de Arenas, Gallobuey, MorenaToro, Lua Internacional. Se suman también Málaga de Moda, ADA, Joyas Sostenibles y Fundisma (Fundación para la Promoción del Diseño en la Comunidad de Madrid), entre otras.

La participación diversa de marcas, según los organizadores, “consolida la pasarela como una ventana privilegiada para la visibilidad de nuevas propuestas. A ello se sumarán proyectos vinculados a Bisutex, que incorporarán el universo de la bisutería y los complementos a la pasarela para enriquecer al completo la experiencia visual y creativa”.

