De Medellín para el mundo: la marca Santísimas y Playboy lanzan colaboración

Kely Velásquez, fundadora de Santísimas, la marca que colaboró con Playboy. / Cortesía Foto: @CERONFOCUS

La marca de ropa interior Santísimas nació hace 12 años en Medellín, Colombia, como un sueño y una necesidad de su fundadora Kely Velásquez por demostrar que la ropa íntima también se podía exteriorizar.

“Me parecía injusto que algo tan bonito como el encaje no se pudiera exteriorizar. La ropa interior hace parte de nuestro cuerpo, es lo primero que tocamos antes de ponernos cualquier accesorio o prenda de vestir”, cuenta la fundadora.

Velásquez dejó su trabajo como vendedora de vehículos y sacó un préstamos para darle forma a su sueño. “Aunque mi esposo me estuvo acompañando en el proceso, yo era sola para todo: contestar, hacer domicilios, ir al centro de Medellín todos los días a comprar insumos, porque no tenía el dinero suficiente para hacer una producción grande, así que iba haciendo a la medida en que me iban pidiendo”, recuerda.

Sobre los retos que enfrentó en los inicios de la marca, recuerda las dificultades que tuvo para conseguir talleres que le confeccionaran las prendas, por lo que, en los inicios de la empresa, lo tuvo que hacer en el Peñol, un municipio cercano a Medellín. “Esto ha sido de perseverancia”, dice.

Para lanzar su primera campaña utilizó parte del dinero del préstamo que hizo y, para la segunda, ahorró durante un año. “Ha sido un proceso muy bonito, pero también he tenido muchos momentos de querer tirar la toalla. Sin embargo, han sido más los momentos de resiliencia, de seguir adelante”.

Tras tres años en el mercado y de consolidar una comunidad, abrió su primer punto de venta. A los cinco años, su esposo, Jorge Maya, se retiró del trabajo en el que estaba para ponerse al frente de la parte administrativa de la empresa.

“Mi esposo es la base más importante para que yo pueda dedicarme a lo creativo, a ser la que sueña 1.000 cosas, la que vive en otro mundo. Él es el que me sostiene y juntos hemos construido esta marca”, cuenta la empresaria.

Actualmente, tienen cuatro puntos de venta físicos en el país: uno en Cali, otro en Bogotá y dos en Medellín. “También vendemos a nivel nacional e internacional a través de distribuidores y tenemos un punto físico en Nueva York”.

Otro reto para Velásquez fue posicionar y abrirle paso a la ropa interior en el mundo de la moda. “Encontrar una comunidad que me pide productos y que otras marcas de afuera estén validando lo que hacemos, ha sido muy valioso“.

Vale la pena mencionar algunas cifras de las exportaciones colombianas de ropa interior para entender el impacto que está teniendo la categoría. En 2024 sumaron US$65,3 millones, lo que representó un crecimiento del 2,1 % frente a lo exportado en 2023. Dichas exportaciones participaron con el 7,2 % del total exportado por la industria de moda, de acuerdo con cifras de Procolombia.

En el primer semestre de 2025, las exportaciones de este segmento alcanzaron los US$29,7 millones, presentando una leve caída del 0,7 % frente al mismo período en 2024.

Los principales países destino de las exportaciones de ropa interior fueron Estados Unidos con el 21 %, seguido por Ecuador (17 %), Perú (16 %), Costa Rica (13 %), Venezuela (7 %) y México (6 %).

“La ropa interior colombiana combina diseño de vanguardia, calidad excepcional y una identidad que conecta con consumidores exigentes en todo el mundo. Nuestro sector no solo exporta prendas, exporta confianza, creatividad y el talento de comunidades que transforman cada pieza en una historia de belleza hecha en Colombia”, dijo Carmen Caballero, presidenta de Procolombia.

Travesía, una colaboración con Playboy

La empresa que comenzó Velásquez hace más de una década, ahora es reconocida por su diseño, producción y propuesta estética. Tiene más de 40 empleados y trabaja con 20 talleres externos liderados por madres cabezas de hogar, “son talleres que también han crecido con nosotros. Ha sido muy lindo ver crecer, no solo mi empresa, sino otras empresas, otras microempresas que han que le han aportado a Santísimas”.

Desde hace más de siete meses estaban trabajando en una colaboración con la reconocida empresa Playboy. Eligieron a Santísimas como parte de un proyecto que busca internacionalizar marcas colombianas y que las internacionales impacten más en el mercado latino.

“Travesía es una colaboración que llegó hace más de 7 meses, en los que hemos estado trabajando muy alineados con Playboy. Ha sido un proceso de muchas reuniones, de presentarles muchas propuestas, porque es una marca muy exigente, por eso ha perdurado en el tiempo y hoy está haciendo nuevas cosas. Ha sido una universidad grande para mí, han sido momentos muy retadores, pero felices, que me han preparado para lo que viene”.

La misión de Velásquez más que mostrar una colección, “era hablar de país. Mostrar que en Colombia hay talento”, asegura.

La inspiración de Travesía

De acuerdo con Santísimas, Travesía es una colección de ropa íntima femenina creada para mujeres que desean verse y sentirse poderosas. “Travesía no es solo un nombre, es una declaración que representa la unión entre mujeres que celebran la feminidad en todas sus formas. Cada prenda ha sido concebida como un homenaje a esa energía colectiva que nace cuando las mujeres se reconocen, se acompañan y se impulsan mutuamente”.

La colaboración fue lanzada la noche del 12 de agosto en el Museo de Arte Moderno de Medellín mediante un fashion films con el que se buscó enviar un mensaje sobre la relación entre la ropa interior y la forma de expresión artística y auténtica.

“La colección se llama Travesía y representa a un mujer que no es espectadora, ella vive su propio espectáculo. Como colombiana estaba en la obligación de mostrarles a los de Playboy algo más que sensualidad, quería hablar de arte”.

La campaña de lanzamiento, inspirada en un universo circense, presentó cinco arquetipos femeninos, “cada pieza invita a la mujer a ser protagonista de su propia historia, fusionando lo teatral y lo cinematográfico”, asegura la marca.

En las prendas, el logo icónico de Playboy se fusiona con la estética de Santísimas.

La marca, que ha tenido pasarelas en eventos paralelos a New York Fashion Week, está trabajando para llegar a Milán Fashion Week.

“Queremos seguir trabajando en la internacionalización de la marca. Santísimas ha sido una marca muy bien acogida y qué bueno que Medellín, Colombia, esté de moda”, dice la empresaria, quien agrega que hacer lo que ama la sostiene y la hace soñar con cosas más grandes.

