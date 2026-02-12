Sastrería y estéticas clásicas, las propuestas masculinas de Semana de la Moda Nueva York

Modelos posan prendas de diseñadores emergentes durante el New York Men's Day (NYMD) este miércoles, en Nueva York (EE.UU.). /EFE/ Esteban Capdepon Foto: EFE - Esteban Capdepon

Petos de trabajo con camisa, americanas con botas de montaña, mocasines con pantalones cargo de camuflaje. La Semana de la Moda de Nueva York reserva un hueco para la moda masculina, que en esta edición está dominada por la vuelta de una sastrería más relajada, que se mezcla con un estilo obrero y donde las superposiciones de prendas y el retorno de una estética más clásica se consolidan.

En el marco de la Semana de la Moda de Nueva York, que se celebra desde este miércoles hasta el lunes, tiene lugar el New York Men’s Day (NYMD), donde diseñadores, en su mayoría emergentes, presentan sus colecciones de moda masculina para la temporada otoño-invierno de 2026.

Como adelantaron los grandes diseñadores en las pasarelas de Londres, París o Milán en la edición de septiembre, la sastrería regresa un poco a su estado más primitivo, tras una época en la que predominaban los cortes ‘oversized’ y colores llamativos o grandes hombreras.

Las colecciones presentadas en el NYMD apuestan por cortes un poco más estilizados en los que la diversión la aporta la combinación.

Sastrería con estética obrera

El hombre del próximo invierno de Peak Lapel, una de las firmas que presentó su colección, respira un aire más ‘preppy’, un estilo clásico y pulcro asociado a los uniformes de los colegios de élite norteamericanos, pero con elementos de la tradicional ropa de los obreros (‘worwear’).

El nombre de la colección es ‘Breaking Home Ties’ (Rompiendo los lazos familiares) y está inspirada en un cuadro homónimo de Norman Rockwell en el que aparecen un padre vestido con un mono de trabajo y su hijo de traje y corbata.

“La ropa nos llamó la atención de inmediato porque reflejaba perfectamente nuestra historia de cómo llegamos a Nueva York desde los pequeños pueblos de donde somos originarios, donde crecimos rodeados de la estética de la ropa de trabajo. Cuando empezamos la universidad, descubrimos la ropa masculina y la sastrería, y eso nos introdujo en un mundo de moda”, explica a EFE Ben Stedman, uno de los dos fundadores de la marca.

Las corbatas, una de las tendencias de este año, están muy presentes en sus conjuntos, pero ellos proponen combinarlas con chaquetas utilitarias con materiales más duros, tradicionalmente pensados para las fábricas.

“Nuestra principal estrella polar como marca es simplemente tomar la ropa masculina y reinterpretarla para nuestra generación”, añade Stedman.

Esta fusión también aparece en la colección ‘Extra Ordinary’ de Avon Anglers, fundada por el neoyorquino Patrick Rzepski.

La paleta de colores que plantea Rzepski se mueve entre el gris, el verde militar y el negro con algún punto de blanco apagado.

Avon Anglers propone una reinterpretación de una fábrica del siglo pasado que juega con cortes más actualizados, superposiciones de varias camisas o camisetas y camisa. Reinventa el sombrero cloche y los petos de fábrica y cambia las botas de trabajo por una zapatilla más técnica.

El nuevo ‘workwear’

A mitades del siglo XX, la popularización del tejido vaquero para la ropa del día ya supuso una nueva mirada a la estética ‘workwear’. Ahora se vuelven a desdibujar los límites entre la ropa de trabajo y la sastrería.

Esto es precisamente lo que propone Chelsea Grays, diseñadora de la firma homónima inspirada en los orígenes militares de su familia y en el estilo de su madre que, según explicó, creció “siendo una marimacho”.

“El ADN de la marca es utilitario, sostenible y ético. Todas las colecciones que he creado se basan en cuestiones políticas o sociales, por lo que iniciamos conversaciones y construimos comunidad”, apuntó Grays, que presentó hace unos meses su última colección en Londres.

En Chelsea Grays dominan los tonos tierra, los grises y el granate así como cortes más holgados. Combina monos de trabajo con camisas y abrigos de sastrería y todos sus modelos visten zapatillas de montaña verdes, un tono siempre presente en sus colecciones para recordar a la naturaleza.

Destacan tejidos como el tweed, fibras naturales y el algodón.

La moda ‘genderless’, cada vez más fuerte

Pese a que las colecciones fueron presentadas como masculinas, la mayoría están pensadas como unisex, que refuerza la apuesta por la moda ‘genderless’, que aparece cada vez más en citas de la moda como esta.

Estas firmas se suman a una tendencia que ya exploraron antes otras como la española Palomo Spain, que desfiló anteriormente en Nueva York, o Jonathan Anderson en su paso por Loewe. EFE

