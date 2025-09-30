Se aprueba la compra de Versace por Prada: nace un gigante del lujo en Italia

Prada, que también posee la marca joven y transgresora Miu Miu, espera cerrar la compra de Versace antes de que termine el año. Foto: AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

La Unión Europea dio ese martes su visto bueno a la compra de la casa de alta costura italiana Versace por parte de su compatriota Prada, tras concluir que la operación no plantea problemas en materia de competencia.

Prada había anunciado en abril la adquisición de Versace, por US$1.465 millones, al grupo estadounidense Capri Holdings.

La unión entre las dos marcas legendarias dará lugar a un grupo de lujo italiano con una facturación de más de US$7.035 millones, capaz de competir mejor con gigantes del sector como LVMH y Kering.

Donatella Versace, quien había sido catapultada a la dirección creativa de la casa de moda en 1997 tras el asesinato de su hermano Gianni, había anunciado justo antes de esta adquisición su salida y su reemplazo por Dario Vitale, proveniente del grupo Prada.

Prada, que también posee la marca joven y transgresora Miu Miu, espera cerrar la compra de Versace antes de que termine el año.

Estilos opuestos

El Financial Times reportó que el monto inicialmente previsto de la operación era de unos 1.600 millones de dólares, pero se fue negociando a la baja en los últimos días.

Tras meses de transacciones, los consejos de administración de Prada y Capri Holdings aprobaron la operación, que será finalizada durante el segundo semestre de 2025.

Fundada en 1978 por el diseñador Gianni Versace y su hermano Santo, Versace es un icono de la moda italiana, conocido por su estilo ostentoso.

En una medida que ya dejaba entrever la adquisición anunciada este jueves, Versace fichó en marzo como nuevo director creativo a Dario Vitale, procedente de Miu Miu, la marca joven de Prada.

Vitale tomó el relevo de Donatella Versace, catapultada al frente de la dirección creativa de la marca en 1997, tras el asesinato de su hermano Gianni por un desequilibrado.

Vitale fue promovido director de diseño de Miu Miu en 2023 y, durante su mandato, la hermana pequeña y rebelde de la marca Prada logró resultados récord.

El creativo podría aplicar la misma estrategia a Versace, cuyo volumen de negocios bajó 6,3%, hasta 1.030 millones de dólares, en su ejercicio de 2024.

Desde que Capri Holdings se hizo con la marca, el aura de Versace perdió un poco de prestigio y sus ventas lo notaron.

Aunque tienen estilos en las antípodas, con la exuberancia barroca de Versace opuesta al minimalismo sofisticado de Prada, la unión de estas dos marcas emblemáticas podría dar buenos resultados.

“Prada será capaz de resucitar una marca que estaba muriendo y darle una nueva vida, una nueva luz”, pronostica el asesor de diseño Antonio Bandini Conti.

