Seis consejos para lavar y cuidar tu ropa

Cuidar la ropa se ha convertido en todo en reto, pues las prendas ya no se fabrican con el mismo cuidado y con materiales que perduran, como ocurría en el pasado, gracias a la moda rápida (que parece más económica, pero tiene un alto costo detrás).

Sin embargo, hay ciertos consejos y recomendaciones que permiten prolongar la vida útil de las prendas. Además, es una forma de ahorrar.

“Cuidar la ropa es mucho más que una tarea doméstica: es una forma de respetar la prenda, prolongar su vida y, al mismo tiempo, cuidar de nosotros mismos. Cada tejido, cada color y cada forma tienen su propio lenguaje, y entenderlo nos permite vestir con elegancia no sólo el cuerpo, sino también la memoria”, dice Piluka de Echegaray, estilista de moda.

Y, si se cuidan y lavan de la forma adecuada, pueden durar un poco más. La recomendación principal es siempre mirar las etiquetas de la ropa, pues ahí están las indicaciones sobre el lavado.

Estas son otras recomendaciones de la experta:

Lavar a mano es casi un ritual de ternura hacia la prenda: el agua fría acaricia la tela y las fibras se conservan intactas. La lavadora, en cambio, resuelve el tiempo pero a costa de fricción y centrifugado que desgastan antes de lo debido. La seda, el lino fino, la lana o el cachemir no toleran descuidos. Son tejidos que exigen pausa y mimo, agua fría, detergente suave y secado natural. En ellos, cada error deja huella. Las motas son hijas del roce. Aparecen sin avisar en los tejidos más delicados, como pequeñas sombras de desgaste. Prevenirlas exige girar la prenda del revés y lavarla con suavidad; eliminarlas, un simple cepillo o la paciencia de una máquina quitapelusas. No todo se guarda igual: las prendas ligeras y de punto, dobladas con cuidado; las camisas, vestidos y chaquetas, en perchas que respeten su forma. La lana pesada, jamás colgada: el peso la traiciona y termina deformándola. Cada detergente tiene su papel. El líquido protege los colores oscuros y vence las manchas grasas; el polvo devuelve la pureza a los blancos; el delicado es el guardián de la seda y la lana. Escoger bien es cuidar mejor. Conservar el color es sencillo si se es fiel a las reglas de siempre: lavar en frío, dar la vuelta a las prendas, evitar el sol directo y huir de la secadora. Pequeños gestos que hacen que los tonos se mantengan vivos como el primer día.

Otras recomendaciones que podría tener presente: no lave la prenda siempre que la use. Por ejemplo, los expertos en denim sugieren que la prenda se lave tras varias posturas para así, evitar que se pierda el color.

Lave las prendas de color juntas, y las blancas aparte, a estas les podría aplicar un quitamanchas en zonas necesarias. Y lave su ropa interior a mano.

Cuidar de nuestras prendas, también es cuidar de nuestra historia, nuestro estilo y de nuestra forma de habitar el mundo. “La ropa no es sólo tela: es memoria, identidad y estilo. Y la manera en que la tratamos, habla de nosotros con más fuerza de lo que pensamos”, puntualiza la experta.

