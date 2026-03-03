Semana de la Moda de París: Anderson propone una colección floral para Dior

Una modelo presenta una creación de Christian Dior para el desfile de la colección prêt-à-porter otoño/invierno 2026-2027 para mujer, en el marco de la Semana de la Moda Femenina de París, en París, el 3 de marzo de 2026. / Julien DE ROSA / AFP Foto: AFP - JULIEN DE ROSA

El diseñador Jonathan Anderson apostó por una colección muy floral para su desfile de Dior este martes, uno de los platos fuertes de la Semana de la Moda, en una jornada que terminará con el muy esperado pase de Anthony Vaccarello, que celebra sus 10 años al frente de Saint Laurent.

Bajo un sol radiante, las modelos desfilaron en una estructura acristalada alrededor de un estanque con nenúfares en el jardín de las Tullerías.

En Dior, “la ‘gramática’ de la casa está muy asentada, con un prêt à porter que casi tiene acentos de ‘couture’ y una narrativa extremadamente coherente”, afirmó después del desfile Pierre Groppo, redactor jefe de moda y lifestyle de Vanity Fair France.

Entre los conjuntos se pudo ver el emblemático traje Bar entallado, “pero reelaborado”, faldas -muy cortas- con pliegues, y también esmóquines, pantalones sarouel y redingotes, a modo de “princesas alocadas”, añadió. Una colección “posromántica”, en su opinión.

“Es fresco porque es muy vegetal”, como la pasión que sentía Christian Dior por la naturaleza, citando “detalles de loto o florales” dibujados por un estilista “que se habría convertido en jardinero”, completó el periodista.

“Inspirada en la naturaleza”

Para Jeanne Le Bault, redactora jefa de moda de la revista Marie-Claire, es “una colección que celebra la herencia de Dior al mismo tiempo que la hace más fresca, fluida e inspirada en la naturaleza, en un entorno emblemático de París”.

En el público, como suele ser habitual, las estrellas fueron numerosas, como la actriz Anya Taylor-Joy, el director español Pedro Almodóvar y el cantante y productor estadounidense Pharrell Williams.

Anderson, exdirector artístico de la firma española Loewe, se convirtió en junio de 2025 en el primer estilista desde Christian Dior en supervisar las tres líneas (femenina, masculina y alta costura) de la legendaria casa francesa.

Tras una primera colección masculina aclamada en junio y una primera línea femenina en octubre recibida con menos entusiasmo, Anderson presentó en enero en la capital francesa un segundo vestuario masculino más extravagante.

Luego, para su primera propuesta de alta costura, el creador norirlandés de 41 años mostró una línea con toques punk, muy floral, fiel a su espíritu rebelde.

El segundo gran momento del día será el desfile de Saint Laurent firmado por Anthony Vaccarello, su director creativo desde 2016.

Cabe pensar que el diseñador belga de 44 años, innovador y sofisticado, hará todo lo posible para celebrar sus diez años al frente de la prestigiosa marca francesa por todo lo alto, en su desfile en Trocadero, frente a la torre Eiffel.

“Ha sabido reinterpretar todo el legado Saint Laurent manteniendo los mismos códigos en cada temporada --el énfasis en los hombros, los volúmenes, los cortes estructurados--, pero inyectando colores intensos, una identidad visual muy reconocible”, afirmó Le Bault.

Utiliza “líneas muy limpias, paletas reducidas, sin adornos, para un discurso muy claro”, añadió.

Los desfiles de Saint Laurent son a menudo momentos “intensos”, añade la periodista. Sin olvidar que las primeras filas suelen están repletas de estrellas y personalidades importantes.

