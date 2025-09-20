No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Moda e Industria
Silvia Tcherassi: una década en España y un desfile para celebrar

Hablamos con la barranquillera sobre el reconocimiento que recibió en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela con la que inauguró el evento y lo que viene para la marca.

Lucety Carreño Rojas
20 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
La diseñadora colombiana Silvia Tcherassi (i) tras presentar su colección en la semana de la Moda de Madrid, el miércoles en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. EFE/ Fernando Villar
Foto: EFE - FERNANDO VILLAR

Silvia Tcherassi sigue marcando hitos en la moda internacional. Esta semana, la diseñadora barranquillera inauguró la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en su edición número 40, un logro que coincidió con la celebración de los diez años de su primera boutique en la capital española. Allí, además, recibió el reconocimiento como Diseñadora Internacional, consolidando su lugar como referente del lujo contemporáneo.

Su historia en la moda comenzó en 1987, cuando unas camisetas con apliques de cuero que diseñaba como experimento se convirtieron en...

Lucety Carreño Rojas

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

