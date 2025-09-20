Silvia Tcherassi: una década en España y un desfile para celebrar

La diseñadora colombiana Silvia Tcherassi (i) tras presentar su colección en la semana de la Moda de Madrid, el miércoles en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. EFE/ Fernando Villar Foto: EFE - FERNANDO VILLAR

Silvia Tcherassi sigue marcando hitos en la moda internacional. Esta semana, la diseñadora barranquillera inauguró la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en su edición número 40, un logro que coincidió con la celebración de los diez años de su primera boutique en la capital española. Allí, además, recibió el reconocimiento como Diseñadora Internacional, consolidando su lugar como referente del lujo contemporáneo.

Su historia en la moda comenzó en 1987, cuando unas camisetas con apliques de cuero que diseñaba como experimento se convirtieron en...