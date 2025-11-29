¿Sirve el romero en el cabello? Lo que dice un estilista de celebridades

Para que el cabello tenga un mejor crecimiento, Cangrejo recomienda un corte profesional y con herramientas que tengan buen filo, y con tijeras para cortar cabello. Foto: Tomada de redes

En redes sociales hay muchos mitos sobre el cabello y sus cuidados, como los beneficios del agua de romero y la teoría del pelo en pausa.

De acuerdo con Maldio Cangrejo, estilista de celebridades, hay muchos componentes en la naturaleza que se han implementado en formulaciones poderosos. “En mi adolescencia también fui víctima del romero, pero en eso hay más fe, que cualquier otra cosa“.

Aunque el romero está presente en varias formulaciones, nada que no esté desarrollado para que químicamente el pelo lo absorba, “te garantiza que el cabello va a recibir lo que esa planta, extracto o ingrediente tenga”

Así las cosas, si el romero está en una formulación, con respaldo científico y en un producto diseñado para el cabello, “fantástico, maravilloso, pero si lo vas a poner a hervir sin conservantes, sin preservantes y sin una cantidad de cosas que se requieren, no estás haciendo nada”, explica el especialista.

Sobre la expresión “pelo en pausa“, que se utiliza en redes sociales para señalar cuando un cabello no crece, tiene un desarrollo lento o se ve afectado por las herramientas de calor, el experto dice que se trata más de “una percepción personal” y no de un teoría que se pueda comprobar.

El cabello tiene una fase anágena y una catágena, un tema de tricología, en la que el cabello tiene una temporada en la que crece más.

“El pelo en pausa está muy asociado a la percepción personal, entonces puede ser que tu cabello esté quebradizo y no puedas percibir el crecimiento. Puede ser que a nivel hormonal también tengas cambios o situaciones que no permitan el crecimiento, puede ser que estés postparto. El postparto es uno de los momentos de la mujer que me parece más difícil a nivel de cabello porque se cae, se demora en crecer o se debilita porque la madre está amamantando y todo su sistema cambia”.

Para que el cabello tenga un mejor crecimiento, Cangrejo recomienda un corte profesional y con herramientas que tengan buen filo, y con tijeras para cortar cabello. “También es importante que el corte esté diseñado para tu textura de cabello. Por ejemplo, si tu pelo es delgado o quebradizo y te los grafilan, eso va a desfavorecer tu cabello. El diseño de corte también tiene que ir enfocado a tus necesidades y a tu tipo de pelo“, puntualiza.

