Skincare, lo que debe saber antes de seguir tendencias de redes sociales

Lo que empezó como una rutina personal frente al espejo ahora se viraliza en millones de pantallas. En redes sociales, el skincare es el nuevo protagonista: creadores de contenido muestran sus pasos, recomiendan productos y convierten el cuidado de la piel en un fenómeno aspiracional.
El resultado: más personas quieren replicar esas rutinas y el gasto en productos de belleza y cuidado facial se dispara en los hogares. No es solo una moda; es un mercado en auge impulsado por likes, tendencias y una creciente obsesión por la piel perfecta.
Por Lucety Carreño Rojas
Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com
