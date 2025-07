Sofía Vergara lanza Toty Europa, su línea de cosméticos para el cuidado de la piel

Sofia Vergara en los Golden Globe Awards 2025. /EFE/EPA/Caroline Brehman Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

La actriz colombiana Sofía Vergara presentó este miércoles en Madrid su nueva línea de productos cosméticos para el cuidado de la piel, Toty Europa, fruto de la alianza con la firma española Cantabria Labs.

“No salgo sin maquillar a la calle, salvo que sea una emergencia, por los paparazzi. A mi edad sigo con el mismo pelo largo y llevando escote. Me hace sentir sexy, me veo bien así, no me gusta lucir descuidada”, señaló la actriz a punto de cumplir en unos días 53 años.

Con 35 millones de seguidores en Instagram, Vergara lució un vestido de flores y con unos tacones de más de 15 centímetros, además de derrochar simpatía y buen humor ante una sala de prensa abarrotada.

La actriz admite que es “una apasionada del cuidado de la piel”. “Nací con el sol de Barranquilla, con la playa al lado, y después me mudé a Miami”, en un momento en el que nadie “te advertía del peligro de tomar el sol”, detalló durante su presentación.

Con su propia línea cosmética, Vergara se une al club de actrices como Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Selena Gómez, Millie Bobby Brown o Drew Barrymore que promueven una línea de belleza.

La actriz, modelo y empresaria se ha unido al laboratorio español especialista en prescripción médica dermatológica, Cantabria Labs. “Siempre he apostado por ellos, me he llevado maletas llenas, los productos americanos tienen muchos químicos y yo tengo la piel delicada e intolerancias”, señaló en una multitudinaria rueda de prensa.

Con la edad asegura que se cuida más, aunque también sigue “disfrutando y pasándolo bien”, a la vez que mantiene una rutina básica, que ha simplificado con el tiempo. “Por la noche me desmaquillo, me aplico una crema y ya”, detalló.

“Toty es como me llaman familiarmente y así es como me conocen en Barranquilla desde que era joven”, aclara sobre la marca que lanzó al mercado americano hace dos años, un proyecto que llevaba gestándose desde antes de la pandemia, una época en la que la protagonista de ‘Modern Family’ no dejaba de arreglarse: “No quería sentirme como si estuviera enferma. Me gusta verme bonita, no me cuesta”.

Una costumbre heredada de su madre, confiesa divertida, “se ponía rulos calientes antes de llevarnos al colegio”, algo que considera común a las mujeres latinas.